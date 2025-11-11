旅遊返家只洗衣服？ 醫師提醒最常被遺忘的細菌聚集物

清潔專家提醒，旅行裝備在旅途中會沾染大量灰塵與細菌，若不妥善清理，行李箱及旅行用品可能成為細菌與黴菌滋生的溫床。行李箱示意圖。(Anete Lūsiņa)

每次旅遊返家後，許多人往往只是將行李箱簡單擦拭、衣物丟入洗衣籃便草草收尾。但衛生專家提醒，旅行裝備在旅途中會沾染大量灰塵與細菌，尤其長途飛行或跨國移動時更是明顯。每日郵報（Daily Mail）報導，清潔專家指出，若不妥善清理，行李箱及旅行用品可能成為細菌與黴菌滋生的溫床，因此每次假期結束後都應進行完整清潔。

根據美國清潔協會（American Cleaning Institute）發言人潔西卡‧艾克（Jessica Ek）與紐約長老會醫院（New York-Presbyterian）內科醫師基斯‧羅奇（Keith Roach）指出，第一個步驟是確保盥洗用品與收納袋完全乾燥。艾克表示：「若在潮濕狀態下收納物品，容易滋生細菌與黴菌。」專家建議在旅館打包預備返家時，應將所有物品洗淨並晾乾再放入行李箱。此外，旅行後應立即清洗頸枕。羅奇說：「頸枕會吸附皮膚角質與油脂，不僅氣味不佳，也會影響使用舒適度。」若枕頭有可拆式外套，可單獨清洗外層；若沒有，則應整個清洗。

報導指出，另一個常被忽略的清潔重點是電子用品。艾克建議，手機應先用乾淨布擦拭，再以消毒濕巾清潔，最後讓其自然風乾。耳機則可使用蘸取少量酒精的布或消毒濕巾擦拭，但需避免液體滲入插孔。她同時提醒，應使用抗菌濕巾擦拭行李箱外殼，再用吸塵器清理內部，以去除灰塵與碎屑。若仍有異味，可用小蘇打粉與水調成糊狀塗抹除臭，效果顯著。

最後，艾克強調，水瓶也須徹底清洗。「其實應該在旅途中就定期清潔，而不是回家後才洗。」她建議使用水、肥皂與摩擦力去除難以清潔的殘留物，可用細管刷刷洗吸管或瓶嘴等狹窄部位，甚至可考慮避免使用吸管。專家提醒，保持旅行用品乾淨與通風，不僅能延長使用壽命，也能減少細菌與黴菌的風險，讓旅途更加安心衛生。