步行對健康有幫助嗎？研究：每天15分鐘心臟病風險可減半

最新研究顯示，即使總步數相同，若能每天連續步行至少15分鐘，心臟病與死亡風險均顯著下降；走路運動示意圖。(取材自Unsplash @Diana Rafira)

最新研究發現，每天步行15分鐘即可將心臟病 風險減半。研究指出，規律身體活動與降低心臟病風險密切相關，無論是阻力訓練或有氧運動，都有助於心臟健康。然而，運動量多少才能帶來明顯效益一直是爭論焦點。西班牙與澳洲 研究團隊分析英國生物樣本庫（UK Biobank）中3萬3500名參與者資料，結果顯示，即使總步數相同，若能連續步行至少15分鐘，心臟病與死亡風險均顯著下降，研究刊登於「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）。

網站EatingWell報導，據研究說明，參與者平均年齡62歲，每日步數不超過8000步，且在研究初期皆無心臟病或癌症 。研究依據步行時長分組：少於5分鐘、5至10分鐘、10至15分鐘及15分鐘以上。結果顯示，與將步行分散成5分鐘以下短段的人相比，能連續步行15分鐘以上者死亡風險及心血管疾病發生率明顯降低，罹患心臟病的風險更下降近三分之二；而連續步行10至15分鐘者，死亡風險減半，心臟病風險降低約26%。

研究團隊指出，雖然該研究屬觀察性分析，仍可能受自我報告誤差與其他因素影響，但結果顯示短時間的連續步行已能有效促進代謝、穩定血糖與改善血液循環。研究人員建議，久坐族應嘗試將運動融入日常，如上下班途中步行、用樓梯代替電梯，或設定每日活動時間，從10分鐘起逐步增加。即便時間有限，也能進行全身訓練或伸展運動，以培養穩定活動習慣。

專家表示，這項研究再度證實「持續運動」的重要性。若能每天至少維持10至15分鐘連續活動，就能明顯改善心血管健康。除此之外，管理壓力、維持良好睡眠與均衡飲食同樣關鍵。專家建議採取富含蔬果、全穀、堅果、豆類與健康脂肪的地中海飲食模式，以全面降低慢性病風險。