大腦變化在「失智症狀」出現前20年就開始 平時做5事降低風險

根據美國研究，運動能促進腦部血流、降低血管僵硬，進而減少失智風險；大腦示意圖。(取材自Unsplash @Robina Weermeijer)

醫學界指出，大腦變化往往在失智症 狀出現前至少20年即已開始，早期培養良好生活習慣有助延緩退化。阿茲海默症 是美國第六大死因，影響數百萬人。專家表示，雖然遺傳因素難以改變，但研究顯示，調整生活方式可降低罹病風險。網站EatingWell報導，多項研究指出，在眾多風險因子中，規律運動是最有效的防護措施之一，能增進心肺功能、穩定情緒，並預防慢性病。

根據美國研究，運動能促進腦部血流、降低血管僵硬，進而減少失智風險。試驗顯示，55至80歲輕度記憶障礙者若每週運動4至5次、持續12個月，血管彈性與腦部循環均明顯改善。綜合分析亦指出，經常運動者失智風險可降兩成，阿茲海默症風險減少14%。即便是每週步行15至30分鐘、僅一兩次者，失智機率仍可降逾五成。學者認為，運動可能在細胞層面改善腦部機能，延緩退化過程。

運動是最大關鍵

專家建議，未曾規律運動者可從簡單散步開始，逐漸延長時間與強度，或嘗試舞蹈、瑜伽等新活動。學習新技能本身也能刺激大腦。雖然初期可能感受不明顯，但持續運動可帶來身心改善。專家提醒，維持規律運動比強度更重要，民眾可從每日短暫活動開始，逐步養成固定習慣，為長期腦部健康打下基礎。除運動外，養成良好生活習慣亦有助維持大腦健康，想啟動大腦活力，還可養成以下習慣：

均衡飲食

採取「MIND飲食法」，結合地中海與DASH飲食原則，攝取全穀物、深綠蔬菜、莓果 、魚、堅果、豆類與蔬菜，有助延緩認知衰退。

充足睡眠

睡眠不足會提高壓力與失智風險，每晚應確保7至9小時高品質睡眠，固定起床時間、運動並避免睡前藍光干擾有助入眠。

社交互動

孤立與寂寞會導致憂鬱與失智，而維持良好社交關係則能讓大腦保持年輕。

避免吸菸與酗酒

兩者皆會加速認知退化，即使是適量飲酒也可能減少腦容量。可嘗試無酒精飲品以取代酒精。包括遵循「MIND飲食法」多攝取全穀、蔬菜、魚與堅果，確保每晚7至9小時睡眠，避免長期孤立並戒菸限酒。