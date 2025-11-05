園丁教0成本「秋季備土妙招」 輕鬆打造春季新花園

我的頻道

一名園丁分享一項「秋季超簡單妙招」，只要拿一張「又大又舊的紙板」鋪在未來想要種植物的位置，經過整個冬天後，紙板底下的草與雜草會自然枯死，到了春天即可擁有一片全新的花圃；紙板示意圖。(取材自Unsplash @Omar Antonio)

園藝是一項廣受喜愛的嗜好，但對初學者而言，往往不知從何入門。近日，一名園丁在TikTok上分享一項「秋季超簡單妙招」，吸引眾多網友關注。她示範如何僅用紙板與石頭，輕鬆打造春季新花園，方法既省錢又環保，讓人驚呼「這真是個好主意」。

據環保媒體The Cool Down報導，TikTok用戶「Wonderfully Ordinary」上傳影片，教民眾如何在秋天為花園做準備。她指出，只要拿一張「又大又舊的紙板」鋪在未來想要種植物的位置，再用幾塊石頭壓住，經過整個冬天後，紙板底下的草與雜草會自然枯死，到了春天即可擁有一片全新的花圃。上傳影片的園丁強調，紙板通常家家都有，成本幾乎為零，不需要購買特別設備即可完成。

報導進一步說明，紙板會隨時間分解，為土壤補充養分，同時抑制雜草生長，屬於「免挖式園藝」（no-dig gardening）的一種作法，能節省時間與體力。專家表示，越容易開始園藝活動，就越有可能堅持下去並享受其中的好處。園藝帶來的收穫不僅是更新鮮、無農藥的作物，也能減輕經濟負擔；此外，資料顯示園藝有助減少壓力與焦慮，提升身心健康。

對此方法，網友留言反應熱烈，不少人表示打算親自嘗試。一名網友表示，「這真是個好主意。」另一名網友附和說：「我打算把前院另一半也這樣處理。」也有人分享見聞，指出鄰居使用布料取代紙板，同樣能節省開支並可重複使用，顯示這項低成本園藝法已引起更多人共鳴。

@wonderfullyordinary

Save yourself time and money next spring by getting a head start on your garden beds over winter. If you want to start a new garden space, lay down a large piece of cardboard this spring to help eliminate grass and weeds. This will make your spring work so much easier! #startagarden #beginnergardener #gardening #plants #tiktoklearningcampaign

♬ original sound - wonderfullyordinarygardening

▲ 影片來源：Tiktok@wonderfullyordinary（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

園藝 TikTok

