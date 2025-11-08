蛋液中加這家庭常見物品 輕鬆煎出又鬆又軟歐姆蛋

我的頻道

世界新聞網／輯
煎歐姆蛋前在蛋液中加入小蘇打並攪拌均勻，就能輕鬆煎出蓬鬆柔軟、入口即化的歐姆蛋。歐姆蛋示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Leo Okuyama）
煎歐姆蛋前在蛋液中加入小蘇打並攪拌均勻，就能輕鬆煎出蓬鬆柔軟、入口即化的歐姆蛋。歐姆蛋示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Leo Okuyama）

很多人追求把歐姆蛋煎得又鬆又軟，要達成這個目的的答案就在廚房裡；多年來主廚和許多烹飪愛好者都會在煎歐姆蛋或炒蛋時加入小蘇打，因為小蘇打的化學成分遇酸受熱會釋放氣體，按照專家建議的比例添加，煎出蓬鬆輕盈的歐姆蛋變得簡單。

Daily Meal報導，小蘇打和泡打粉雖然都是膨鬆劑，但用起來卻不同；小蘇打也就是碳酸氫鈉，遇酸受熱會釋放氣體，因此可以讓人每次都做出完美歐姆蛋。

把蛋打好後，下鍋前加入小蘇打，蛋液中會有一個個小氣泡成形，讓蛋液如爆米花般膨脹；將蛋液、小蘇打和其他食材攪拌均勻至看起來完全融合就能下鍋煎了，煎好的歐姆蛋蓬鬆柔軟，就像枕頭般軟綿綿的，不過並不是加越多小蘇打歐姆蛋越蓬鬆，加到過量會讓歐姆蛋口感苦澀，難以下嚥。

那應該加多少小蘇打呢？其實不用很多就能做出入口即化的歐姆蛋，建議最佳的比例是每三到四個蛋加八分之一至二分之一茶匙的小蘇打，需要嘗試多次才能找到自己最喜歡的比例。

小蘇打遇酸受熱會釋放氣體，所以記得如果在蛋液中加酸性食物如番茄丁或擠點檸檬汁都會加速氣體釋放，所以這類食材最好下鍋前才加入。

如果家中沒有小蘇打，可以用氣泡水替代，效果和加小蘇打一樣，都能讓充滿泡泡的蛋液變成蓬鬆軟糯的歐姆蛋。

