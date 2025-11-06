美軍訂購大量糖粉不是要做甜甜圈 竟是用在武器上

我的頻道

世界新聞網／輯
美軍訂購大量糖粉來製作手榴彈。彩色煙霧彈示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@ James Adams）
Slashgear報導，美軍今年10月採購了30英噸的糖粉，不過可不是要用來撒在貝涅餅上，而是製作手榴彈的材料之一，因為過去使用染料製作的煙霧彈點燃後的煙霧對人體有害，但改加糖粉就能消除疑慮，增加安全性。

部隊使用各式手榴彈，包括彩色煙霧彈，成分改用糖粉已有多年，美軍曾在2007年解釋緣由和用途，糖粉一開始用於有黃色、綠色、紅色和紫色的M18煙霧彈。

過去的彩色煙霧彈點燃時，染料會汽化並凝結成彩色煙霧，依靠含硫的燃料產生熱，讓染料汽化，若皮膚不慎碰到會有灼熱感，吸入後可能會有更嚴重的後果，用糖粉取代染料可以消除這些疑慮，讓軍隊行動時使用彩色煙霧彈標記空投區、接應點、目標的過程更安全。

報導指出，軍隊訂購的糖粉顆粒大小不同，有5X、10X和12X，數字越大顆粒越細緻，糖粒的顆粒越小，產生的煙霧就越濃，能擴散到更大的範圍。糖粉和火藥的關鍵成分硝酸鉀搭配使用，硝酸鉀作為氧化劑，但不會產生爆炸，反而是將細小的糖粒轉化成無毒的煙霧。

美軍訂購的糖粉用於支援多種設備，包括M83手榴彈計畫和M8煙霧彈計畫，這些設備主要用於訓練演習，它們用來產生大量煙霧以模擬戰爭時的情況，而糖也是他們使用的主要成分。

長壽不是靠運氣 她80歲走完橫跨14州阿帕拉契山徑怎麼辦到？

1個小動作讓她的電費減半 網驚呼「效果太神奇」

舊金山Waymo自駕車輾斃「駐店貓」 引發社區眾怒 | 世界新聞網

標榜酸種麵包為何味道不對？秘密藏在成分表當中

