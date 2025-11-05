ChatGPT能診斷車輛問題嗎？技師實測三款AI表現誰最佳

我的頻道

世界新聞網／輯
修車技師實測三款AI模型是否能診斷車輛問題。修車示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Maxim Hopman）
修車技師實測三款AI模型是否能診斷車輛問題。修車示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Maxim Hopman）

人工智慧AI）工具發達，人們會用AI寫電子郵件、生成食譜或「診斷」疾病，不難想像當車輛發出怪異聲響時，有些人會向AI求助。MotorBiscuit報導，BMS Cars的修車技師辛格（Tim Singer）為了瞭解AI是否真的能夠診斷車輛問題，實際測試ChatGPTGoogle AI摘要和Microsoft Copilot三款模型的能力，結果令人驚訝。

辛格說，他分別向每個模型詢問一般性和特定的車輛問題，像是Audi A3亮起黃色警示燈要怎麼辦，或高里程數又有許多狀況的Renault Clio是否值得拆解回收，並以回答精準度、安全性、合法性與實用性進行評分。

辛格說，ChatGPT提供最完整而且技術上最有用的建議，有足夠細節讓駕駛知道下一步怎麼做，而不是直接跳到災難性的動手實作。Google AI摘要提供的答案比較簡短，雖然容易閱讀吸收，但偶爾會跳過細節。Microsoft Copilot因為「話太多」使答案不夠清晰，而落於最後一名。

辛格說，三款模型在車輛估價方面都表現不佳，有時給出很模糊或過於樂觀的答案，可能讓駕駛傾向進行高風險的維修。雖然AI可指引正確方向，但也可能讓人們產生虛假的自信，認為自己可以應付原本應該交給專業處理的維修工作，AI還無法取代訓練有素的專業技師，當車輛出現問題時，最好還是前往可信賴的維修廠檢查。

