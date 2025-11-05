我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

陽春食材來點小變化 營養師推5道料理省錢又顧營養

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
扁豆辣味湯（Lentil soup）示意圖。(取材自Unsplash @Elena Leya)
扁豆辣味湯（Lentil soup）示意圖。(取材自Unsplash @Elena Leya)

隨著雜貨價格不斷攀升，愈來愈多人選擇所謂「困窘料理」（struggle meals），以簡單、便宜的食材滿足日常餐食需求。據網站Verywell報導，營養師指出，節省預算並不代表必須犧牲營養，只要搭配得當，依然可以吃得均衡又健康。以下這5道由專業營養師推薦的「困窘料理」不只省錢，還能兼顧蛋白質與纖維攝取。

黑豆蔬菜糙米炒飯

亞特蘭大皮埃蒙特醫院心血管營養師莉娜．比爾（Lena Beal）指出，罐頭豆類、冷凍蔬菜與米飯都是經濟又營養的常備食材，「能提供植物性蛋白質，以及讓你有保持飽足感的膳食纖維。」糙米富含纖維、鎂、鐵及鉀，而半杯黑豆則含6克蛋白質與4克纖維。她表示，冷凍蔬菜不僅比新鮮蔬果便宜，營養價值也相當。

火雞絞肉扁豆辣味燉湯

比爾建議，可用慢燉鍋煮一鍋火雞絞肉扁豆（lentils）辣味湯，冷凍備用以節省時間。扁豆價格低於肉類，與動物蛋白搭配能提升營養品質並拉長預算。火雞肉提供蛋白質但缺乏纖維，而扁豆四分之一杯可提供9克蛋白質與4克纖維，營養且耐放。

鮪魚白豆沙拉配全麥餅乾

比爾建議，罐頭鮪魚拌白豆、檸檬汁與橄欖油是便於攜帶的高蛋白餐點。白豆與全麥餅乾可補足鮪魚中欠缺的纖維。若擔心汞含量，可改用低汞鮭魚或沙丁魚。不過2023年「消費者報告」提醒，孕婦應避免鮪魚罐頭。這些魚類都含維生素D、鋅、鐵與Omega脂肪酸。

將水果和燕麥粥放入冰箱過夜，即可享用「隔夜燕麥」作為快速營養早餐。(取材自Uns...
將水果和燕麥粥放入冰箱過夜，即可享用「隔夜燕麥」作為快速營養早餐。(取材自Unsplash @Olga Kudriavtseva)

冷凍水果燕麥粥

底特律亨利福特健康系統營養師貝莎妮．賽爾（Bethany Thayer）指出，全穀燕麥有助心臟健康與體重管理。她建議在燕麥粥中加入脫脂奶粉提升蛋白質，再配冷凍或罐頭水果，一份早餐約1美元，含13克蛋白質與5克纖維。她也推薦「隔夜燕麥」，放入冰箱過夜即可享用快速營養早餐。

全麥義大利麵配豆類

義大利麵是困窘料理常見主食，使用全麥麵條搭配罐頭豆類與冷凍蔬菜可提高飽足感。全麥義大利麵的纖維約為普通麵條的兩倍，有助腸道與心臟健康並降低慢性病風險。賽爾建議搭配一杯脫脂奶粉沖調的牛奶與解凍水果，補足均衡營養。

賽爾提醒，製作健康窘境餐並不困難，可先檢查家中食材、利用即將過期品並搭配促銷商品。比爾補充，只要加點乾燥或冷凍香草，就能讓料理風味更豐富。「運用一點創意與常備食材，就能做出兼具風味、文化特色與營養的滿足餐點。」

義大利 亞特蘭大 牛奶

上一則

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

下一則

Van Cleef & Arpels 非凡工藝表現豐饒

延伸閱讀

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎
NBA／比爾加盟首秀12分 快艇二輪新秀搶鋒頭領軍險勝勇士

NBA／比爾加盟首秀12分 快艇二輪新秀搶鋒頭領軍險勝勇士
送企鵝去珠穆朗瑪峰／《熱氣球比爾》系列之八

送企鵝去珠穆朗瑪峰／《熱氣球比爾》系列之八
場邊人語／比爾大意 隼鷹振翼

場邊人語／比爾大意 隼鷹振翼

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢