關節是否還年輕 在家花30秒就能測試出來

認證私人教練表示,深蹲可以快速檢測身體活動度與控制能力。深蹲示意圖,非新聞當事者。(取材自pexels.com@MART PRODUCTION)

關節 活動度會隨著年紀增長而逐漸下降,如果想知道自己的關節狀況,不一定要到醫院檢查,在家透過簡單測試就能快速確認自己的脊椎、骨盆與腳踝活動度。Eat This, Not That報導,認證私人教練李德(Tyler Read)說,只要在廚房流理台旁進行深蹲測試,就能發現身體在載重狀態下隱藏的肌肉緊繃狀態、無力,以及關節功能表現如何。

李德說,這項測試並非測量蠻力,而是著重在身體控制、平衡感、關節活動度。要能俐落地完成深蹲,不只需要肌力,還有協調能力、關節自由度、核心啟動能力。如果能通過測試,代表身體活動度比年輕十幾歲的人更好。不論是為了保持活力、無痛老化,或只是希望每天上下活動更自在,深蹲測試能點出需要加強訓練的部位。測試不需要器材或暖身,只需要乾淨的地板、穩固的流理台,幾秒鐘就能完成測試。

深蹲目標是在完全控制,並且沒有代償動作下蹲低,步驟如下。首先面對流理台,雙腳分開略大於肩膀寬度站立,雙手輕輕扶著流理台邊緣,目的是保持平衡,但不能用於支撐身體。接著臀部慢慢往後、往下坐,過程中保持腳跟踩在地面、挺直胸膛、膝蓋沿著腳趾的方向往下,測試是否能維持15至20秒,過程中不會向前撲倒或抬起腳跟。

如果能完成整個深蹲並輕鬆維持姿勢,代表活動度非常好,腳踝保持靈活、髖關節自然展開,而且姿勢保持挺直,活動能力優於大部分30歲的人,應繼續保持。如果只能完成部分深蹲,或是平衡上有困難,可能是小腿緊繃、髖關節活動度受限、或是核心肌群參與不足,適當調整運動能更接近目標。

若蹲不下去或腳跟抬離地面,代表大關節有明顯的僵硬或無力問題,很可能在健身或日常生活中,就能感受到活動受限的問題,應該專注訓練活動度與特定肌力。

李德說,深蹲挑戰的系列動作中,腳踝需要彎曲、骨盆需要展開、脊椎需要在壓力下保持直立,只要有一部分活動度或穩定度不足,整個動作模式就會瓦解。深蹲模擬日常生活提東西、從地上站起,或是蹲下打掃、整理花草的動作,能通過測試代表關節活動自如;失敗則可以清楚規劃需要改善之處。

李德說,針對難以維持平衡、無法保持腳跟往下踩、或不能蹲到底的人,應該著重訓練腳踝活動度、核心控制與髖肌群的肌力。他建議每周做3到4次下列運動,每次關節活動度與肌力的小幅度進步會快速累積。

1. 貼牆腳踝搖擺(Wall Ankle Rocks)

面對牆壁站立,一隻腳距離牆壁數英尺。膝蓋往前彎時,腳跟不能抬離地面。這個動作可以伸展腳踝與小腿,增加足背屈(dorsiflexion)的角度,幫助深蹲時腳跟保持在地面。

2. 高腳杯深蹲(Goblet Box Squats)

將啞鈴舉在胸前,往下蹲坐到箱子或長凳上,注意動作控制。這個動作以平衡方式強化深蹲的深度,能增強臀肌、股四頭肌,並學習在負重下保持直立姿勢。

3. 自體重量深蹲停留(Deep Bodyweight Squat Holds)

往下深蹲超過90度,並且維持30到60秒,過程中保持腳跟踩地、挺胸。這個動作能展開髖關節、伸展緊繃的腳踝,並增加蹲姿時的耐力。

4. 死蟲式(Dead bugs)

臉部朝上躺著,舉起雙手、雙腳,將其中一隻手臂與對側的腳往下放,過程中背部不能拱起。這項核心穩定度訓練能讓身體學習控制脊椎姿勢,而保持脊椎姿勢為深蹲時維持平衡的關鍵。

5. 髖關節旋轉(Hip Airplanes)

單腳站,彎曲髖關節讓身體前傾,並向左右扭轉軀幹。這項進階平衡運動能加強臀肌、穩定髖關節,並增進單腳控制能力,讓深蹲時避免膝蓋向內轉。