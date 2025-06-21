馬鈴薯沙拉好吃卻擔心熱量 調整幾個配方「身體更輕盈」

怕馬鈴薯沙拉吃太多變胖嗎？可以用希臘優格來取代美乃滋。沙拉示意圖。（取材自pexels.com@Lisa from Pexels）

夏日常吃的馬鈴薯沙拉一定對健康很好嗎？固然很多成分有益健康，但也含太多熱量及脂肪，尤其是摻加的美乃滋，實在不宜吃太多。專家建議改用希臘優格來取代美乃滋，以減少攝取的飽和脂肪。

今日美國報(USA Today)報導，營養學者古德森(Amy Goodson)表示，馬鈴薯沙拉是大家夏日的最愛，清爽可口、容易料理又可以搭配很多菜色。

馬鈴薯沙拉這種副菜用煮熟的馬鈴薯、調味料如美乃滋、芥茉製成，通常還有其他配料如白煮蛋、新鮮蔬菜如芹菜、醃黃瓜及洋蔥。營養學者溫特勞伯(LeeAnn Weintraub)指出，馬鈴薯沙拉可以摻培根、鹽、新鮮或脫水的香料、醋進去。

溫特勞伯指出，雖然馬鈴薯沙拉中的蛋、蔬菜有其營養成分，但部分飲食控制者對它敬而遠之，是因為裡頭有大量的熱量及脂肪，最主要來自美乃滋，每一杯由美乃滋做的馬鈴薯沙拉含有300到400卡路里。

古德森提醒，馬鈴薯沙拉吃過量會變胖，導致其他健康出毛病。

營養學者蘇西(Caroline Susie)表示，要避免這個缺點，可以用希臘優格來代替美乃滋，可以減少攝取脂肪，同時增加蛋白質。她另表示，馬鈴薯沙拉可以做得更健康，多加些蔬菜如小蘿蔔而添增脆感，還有甜椒來增加滋味及顏色。

古德森指出，如果不喜歡馬鈴薯沙拉光摻希臘優格的味道，可以跟美乃滋併用，不然就選擇低脂美乃滋，另外增加芥茉的量。她說也有人用花椰菜 來取代馬鈴薯，以降低碳水化合物熱量。