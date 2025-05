綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後,對身體產生的益處。綠茶示意圖。(取材自pexels.com@Anna Pyshniu)

早上該喝茶還是喝咖啡提神,每個人看法不同,不過喝茶的好處可能比想像中多。Eat This, Not That報導,網路論壇Reddit上的一篇貼文引來多位網友分享不喝咖啡改喝綠茶的結果;同時記者也諮詢認證營養師波恩(Serena Poon)的專業意見。以下是喝茶替代咖啡後的十個好處。

1. 更冷靜、焦慮感降低

一位網友說,他發現自己變得更冷靜,焦慮感降低。另一位網友表示,喝茶更能維持精神,較少短時間振奮後崩潰的感覺。還有網友說,想要快速提振精神時會喝咖啡,而喝茶適合早上溫和地醒腦。

2. 體重控制

波恩說,如果早上想用較溫和的飲料替代咖啡,綠茶是很好的選擇。綠茶含有兒茶素與咖啡因,是天然的代謝加速器。雖然這不是萬靈丹,綠茶結合健康的生活型態對脂肪氧化與維持體重有些許助益。選擇有機、公平貿易的綠茶更佳。

3. 強力抗氧化劑

波恩說,綠茶富含兒茶素,特別是其中的「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」(EGCG)是一種有效的抗氧化劑,能中和有害的自由基。這些化合物有助於細胞健康、降低氧化壓力,甚至可能從裡而外減緩老化過程。

4. 保護皮膚,容光煥發

波恩說,EGCG不只保護皮膚免於紫外線傷害,也能促進膠原蛋白的完整性與皮膚再生。綠茶可能有助於減緩濕疹、頭皮屑等皮膚發炎狀況,促使皮膚健康光亮。其中含有的天然咖啡因與單寧能減少浮腫。

5. 有益於免疫系統

波恩表示,綠茶提供如EGCG強大的免疫增強劑,能減緩發炎,增進免疫細胞功能、抑制病毒與細菌複製,同時亦增進免疫韌性的關鍵因素之一的腸道健康。

6. 維持健康的膽固醇濃度

波恩說,研究顯示持續喝綠茶有助於降低體內低密度膽固醇(LDL),並維持高密度膽固醇(HDL)的濃度,日常飲用對心臟有益。

7. 更平靜的能量來源與支持神經系統

波恩表示,綠茶含有茶胺酸(L-theanine),此種胺基酸能與咖啡因協同作用,讓人保持專注,但不像咖啡會同時導致緊張、皮質醇濃度暴漲後暴跌。喝綠茶能優雅地維持精神,又保護腎上腺與平衡情緒。

8. 保護大腦與促進認知

波恩表示,歸功於EGCG等強力抗氧化劑,綠茶可能有助於增進記憶力、學習力與長期腦部健康。綠茶促進冷靜警覺度,並避免神經元承受氧化壓力,對於降低年紀相關的認知退化風險很重要。

9. 協助口腔健康

波恩說,綠茶可對抗蛀牙、牙齦疾病與口臭,相較酸性的咖啡是更溫和的選擇,從裡到外讓人保有健康的笑容。

10. 荷爾蒙與血糖 平衡

波恩說,對於處於荷爾蒙不平衡的女性,如多囊性卵巢綜合症(PCOS)、雌激素優勢(estrogen dominance)患者,綠茶有助於降低發炎,提高胰島素敏感度,不像咖啡可能伴隨血糖起伏的副作用。