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作家用AI寫報導出大包 「夏季書單」一半的書都不存在

編譯尤寶琪／即時報導
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芝加哥太陽時報刊出的夏日書單，作者用AI寫稿，列出根本就不存在書籍。(取自臉書)
芝加哥太陽時報刊出的夏日書單，作者用AI寫稿，列出根本就不存在書籍。(取自臉書)

出版商King Features出大包，日前公布的夏季閱讀書單上，出現了根本就不存在的書籍，對此King Features表示，已經解雇寫稿的作者，並表示該作者利用人工智慧(AI)程式來撰寫這篇文章，竟建議了不存在書籍的閱讀書單。

這個包含了不存在書籍的閱讀書單，出現在上周於「芝加哥太陽時報」(Chicago Sun-Times)和「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)上刊登的特刊「酷熱指數：夏季最佳指南」(Heat Index: Your Guide to the Best of Summer)文章中。

該文章作者布斯卡利亞(Marco Buscaglia)表示，名單上有一半的書都是假的，並承認在為文章進行研究時，利用了AI的協助，但並沒對AI產出的內容進行複查。布斯卡利亞在他的臉書上寫道：「我犯了一個非常愚蠢的錯誤。」

這是利用AI偷吃步但卻適得其反，並讓媒體機構丟大臉的最新案例；「體育畫報」(Sports Illustrated)在2023年就被發現，在網站上列出的產品評論中，列出了不存在的作者；甘奈特(Gannett)在發現錯誤後，不得不暫停使用AI協助撰寫體育報導的實驗。

聯合發行組織King Features在聲明中表示：「『酷熱指數』夏季增刊是由一位簽約自由作家所提供的，這位作家撰寫內容過程中，在沒有告知使用AI的情況下，利用了AI。」King Features強調，它們有禁止使用AI創作內容的嚴格政策，表示目前只有「芝加哥太陽時報」和「費城詢問報」使用過該內容。

King Features發行了像是「白朗黛」(Blondie)和「懶兵披頭」(Beetle Bailey)等漫畫、古德曼(Amy Goodman)和羅瑞(Rich Lowry)的政治專欄，以及Hints From Heloise等專欄。

在這次出包閱讀名單中的虛構書籍包括了安迪．威爾(Andy Weir)的The Last Algorithm，一本「以科學為主導的驚悚小說，講述一位程式設計師發現人工智慧系統已經發展出意識」並秘密影響世界事件的故事，以及李珉真(Min Jin Lee)的Nightshade Market，一本「以首爾地下經濟為背景的引人入勝的故事」。

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