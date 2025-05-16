昂貴日本和牛好吃 那世界上最貴的雞可以吃嗎？

據說爪哇黑雞的肉吃起來和一般雞肉差不多，只是多了一點野味。圖為養雞場示意圖，與新聞無關。(新華社)

和牛是世界上最貴的牛肉，但只要肯花錢，想吃到不是太難的事，可是卻很少聽過有人吃「世界上最貴的雞肉」，答案是因為身價最貴的雞全世界估計只有3500隻，且牠們主要是用於繁殖。

The Takeout報導，世界上最貴的雞是爪哇黑雞（ayam cemani），六個爪哇黑雞的雞蛋 要價將近1百美元，整隻雞大概要3百美元，而成年的活體爪哇黑雞價錢更可能高達3千美元，因為牠們主要用於繁殖。

爪哇黑雞是一種原產於印尼 爪哇島的家雞品種，是罕見的黑雞，不僅外表全身是黑的，連骨頭和內臟也是全黑，只有血液是紅的，會有這麼罕見的體質是經過爪哇人幾個世紀以來進行的基因改造和雜交而來，全球只有約3500隻，也正是這麼少的數量、獨特的外表，讓爪哇黑雞身價不凡。

根據統計數據，日本在2019年就宰殺45萬7千隻和牛，和爪哇黑雞相比，這數字多出太多，因此要吃到和牛並不是難事，超市冷凍櫃、餐廳菜單都能找到和牛，但絕對找不到爪哇黑雞，爪哇島的餐廳也沒有供應這種雞肉，因為當地人主要使用牠們的血，不會吃牠們的肉。

但如果能吃爪哇黑雞，值得花這麼多錢吃一口嗎？據說爪哇黑雞的肉吃起來和一般雞肉差不多，只是多了一點野味，如果聽到這仍想嘗試，可以在販售較少見的肉品的網站Exotic Meat Markets 購買。

有專為爪哇黑雞設計的食譜，例如爪哇黑雞黑色湯（ayam cemani black soup），用到的食材除了雞肉，還有大蒜、薑、香草、高麗菜、蘑菇和其他多種蔬菜，當然若願意，也可以在其他雞肉的食譜用爪哇黑雞肉取代一般雞肉，只不過可能必須是一位夠有信心的廚師，才能用這樣的實驗心態去烹飪一個要價幾百元的食材。