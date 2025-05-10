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微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

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用微波爐加熱馬鈴薯前要先在表皮戳洞，避免蒸氣在內部累積導致爆炸。（取材自unsplash.com@ Lars Blankers）
用微波爐加熱馬鈴薯前要先在表皮戳洞，避免蒸氣在內部累積導致爆炸。（取材自unsplash.com@ Lars Blankers）

使用微波爐加熱烤過的整顆馬鈴薯時，千萬別忘記在馬鈴薯上先戳幾個小洞，這能避免蒸氣累積在馬鈴薯內而爆炸；而選對馬鈴薯品種，能讓馬鈴薯在微波後獲得更好的口感。

The Takeout報導，用微波爐加熱烤過的馬鈴薯非常快速，讓這方法變得熱門，但微波前要記得在馬鈴薯上戳洞，避免爆炸。

報導指出，馬鈴薯因微波爆炸其實並不常見，但若微波前沒有戳洞，這狀況仍可能發生。

戳洞的最快方式是用叉子或削皮刀，先把馬鈴薯洗乾淨，每一邊戳四至五次，次數視馬鈴薯大小而定，戳洞後把油和調味料搓抹在馬鈴薯上就能微波了。

除了在表皮戳洞，還有其他讓馬鈴薯微波後保持美味的方法。首先要選對品種，最佳選擇是澱粉含量豐富的褐皮馬鈴薯，口感蓬鬆。如果一次煮好幾顆馬鈴薯，確保它們尺寸都差不多，烹煮時間幾乎一樣，可以抓一面約五分鐘的時間。

用微波爐比較難做出表皮酥脆的馬鈴薯，有種方法是清洗馬鈴薯後戳洞，接著再潮濕的表皮抹上顆粒較粗的猶太鹽再微波，微波後再把鹽擦掉，想要馬鈴薯很快煮好表皮又酥脆，兩全其美的方法是微波一個戳洞又上油、抹鹽的馬鈴薯，再放進烤箱烤十分鐘，或用預熱過的氣炸鍋炸五分鐘。

微波的馬鈴薯可能熟度不均勻，表面皺巴巴但內部還很生，這種情況就要改變功率設定，建議用中火，一邊微波5至6分鐘。

記得無論用什麼方法煮馬鈴薯，煮好後記得立刻切開，否則累積在內部的蒸氣會讓馬鈴薯變得黏稠，口感盡失。

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