Trader Joe's大蒜風味起司回歸 她有「超上癮」老饕吃法

Trader Joe's起司麵包上架。（取材自小紅書@馬Q）

近日有網友在小紅書 發文分享好消息，表示在美國連鎖超市缺Trader Joe's 「令人心心念念」的bread cheese（麵包起司）終於回歸架上，引發大量美食愛好者關注。這款口味獨特的大蒜風味起司，被形容為「鹹鹹糯糯奶奶的」，連平常不愛芝士的人也能接受，一登場就迅速圈粉。

華人 網友「馬Q」指出，這款bread cheese的大蒜味不會太重，口感越嚼越香，且相當有嚼勁。起司已經切成小塊包裝，外包裝標示可微波30秒加熱，但實際操作可稍微減少加熱時間，避免過熱流失口感。她建議加熱後直接搭配brioche toast（布里歐吐司）食用，就是一份簡單又美味的小點心。

她也分享進階吃法，「平底鍋煎軟後搭配果醬麵包吃，有點上頭了！」如果喜歡甜鹹交融的滋味，還能淋上一點蜂蜜，讓層次再升級。照片中可見起司經加熱後表面金黃焦香、融化恰到好處，搭配柔軟吐司令人食指大動。不過她笑稱「太好吃了但又不敢多吃」，顯示其魅力與熱量並存。

貼文引發眾多起司控共鳴，紛紛留言「超好吃，香香脆脆的，我什麼都不配可以吃完一袋」、「Whole Foods也有很多這個！」、「真不錯」、「這個超好吃」、「我已經回購兩袋」。

Trader Joe's是美國知名的連鎖平價超市，以獨特選品、自有品牌商品和親民價格受到消費者喜愛，特別擅長推出各式話題性食品與季節限定商品，深受各族群與美食愛好者追捧。

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