番茄有三大養生功效 醫：「這樣吃」更能抗老

大家常覺得方便，生吃番茄。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出， 茄紅素屬於脂溶性營養素，若是生吃番茄，其實，對於茄紅素的吸收效果，不怎麼好。(美聯社)

番茄有時只是盤子邊角的配色、配角，但醫學界近幾年愈來愈確定，它藏著一個強大成分「茄紅素」，此為抗癌、控糖、護心的關鍵力量，「紅色保健力」更是身體的抗老保鏢。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出， 茄紅素屬於脂溶性營養素，若是生吃番茄，其實，對於茄紅素的吸收效果，不怎麼好。

張家銘說，他在美國進修時，每天中餐都吃番茄加披薩，當時覺得這樣真是方便好吃又划算，但沒想到回台後一量體重，不知不覺減了10公斤，其中的關鍵，或許就藏在那顆平凡無奇、紅通通的番茄裡。

現在茄紅素為什麼這麼紅？張家銘指出，由於現代生活壓力大、常熬夜、外食多、又離不開手機和汙染，於體內累積大量自由基，進而攻擊細胞、破壞DNA，讓身體老得快、發炎多、癌症 風險也跟著上升。

茄紅素就像細胞的防彈衣，能主動抓住自由基，降低細胞損傷的風險。尤其是針對攝護腺癌、乳癌、口腔癌，研究已發現茄紅素能影響基因表現、抑制癌細胞生長，甚至有機會延緩腫瘤的發展。

張家銘表示，茄紅素可說是「天然癌症防火牆」，不只防癌，更是控糖、減脂的背後英雄，每個人不一定都有癌症風險，但卻常常經歷容易疲倦、腸胃悶痛、血糖 起伏，這其實可能是代謝症候群的早期訊號。

而茄紅素在這方面扮演關鍵角色。研究顯示，它可以降低胰島素阻抗、穩定血糖、幫助脂肪細胞代謝正常化。簡單說，它讓身體更能處理糖分和脂肪，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險。但這不是短期能看見的「暴瘦成果」，但卻是能長久維持健康體態的重要後盾。

另，預防心血管疾病，茄紅素也不缺席，它可以降低壞膽固醇、提高好膽固醇、幫助血管舒張、穩定血壓。

但大家常問番茄怎麼吃，才真的吃得到健康，多吸收茄紅素？張家銘說，茄紅素是脂溶性營養素，也就是說，如果生吃番茄，吸收效果不怎麼好。因此，必須「加一點油、加熱一下」，吸收率馬上提升好幾倍。

因此，像是番茄炒蛋、番茄炒牛肉、橄欖油炒番茄、番茄濃湯、義大利麵拌紅醬，甚至是番茄糊、番茄醬這些加工品，只要不選加太多糖鹽的產品，也是吸收茄紅素的穩定來源。

「一顆番茄，是身體改變的起點」，張家銘說，常以為要變健康就得戒糖、戒油、戒歡樂。但事實是，可以從今天去市場買一袋番茄，並願意煮一盤番茄炒蛋開始，可以讓自由基不再那麼囂張，血糖不再突然暴衝，發炎體質慢慢被調整回來，每天為自己的健康加分。