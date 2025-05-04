蓮蓬頭恐比馬桶髒 洗澡前後6方法簡單除垢

蓮蓬頭不清恐積滿汙垢；示意圖。（圖／123RF）

洗澡淋浴時常用的蓮蓬頭看似潔淨，但有日媒指出，實際上易積聚水垢、皮脂、黏液及肥皂浮渣，長時間未清潔恐導致細菌滋生，蓮蓬頭若未定期維護，沖出來的水質甚至可能比馬桶水更髒，對免疫力 低下者尤其危險。為此，專家建議依據汙垢種類與程度，提供六種適當方法進行日常與深層清潔。

據grape報導，多項國際研究指出，蓮蓬頭主要的四種污垢分別為水垢、黏液、皮脂與肥皂浮渣。當這些汙垢長時間未清理，會逐漸變得頑固且難以去除。科羅拉多大學波德分校一項刊登在「mBio」上的研究指出，浴室蓮蓬頭會藏有非結核分枝桿菌，若免疫力較差，可能導致肺部感染。

據英國曼徹斯特大學的研究，浴室蓮蓬頭的水，可能比馬桶裡的水更髒。若未經定期清理，蓮蓬頭噴灑出的水，更可能比馬桶的細菌還多。

對於清潔方法，專家建議，首先在洗澡前，可以先將蓮蓬頭水打開，讓水沖一分鐘後，再開始使用。接著洗完後，一樣讓水沖一分鐘，並用牙刷、海綿或乾淨抹布擦拭表面，維持清潔。

第三是每周建議以攝氏60度以上熱水沖洗五分鐘，達到消毒殺菌效果，因為一般洗澡通常只有攝氏40度左右，難以達到殺菌效果。第四是若已出現水垢或皮脂汙漬時，可將蓮蓬頭浸泡於檸檬酸或白醋溶液中一小時，再以刷子輕刷，也可用牙籤將小水孔中的髒汙清理出來，並用水徹底沖淨，建議至少每個月這樣清理一次。不過，不要使用含有糖的醋，要用無糖的白醋來清潔。

第五是當遇到蓮蓬頭表面出現黏液，可使用小蘇打粉或漂白劑清理。將小蘇打撒在蓮蓬頭上，以刷子輕輕擦洗後沖水。若為頑固黏液，使用稀釋漂白劑浸泡20分鐘，再徹底沖洗。最後是直接拆開蓮蓬頭清洗，當然務必參照說明書施作，且要將各部件浸泡於檸檬酸或小蘇打水中一小時，再以牙刷刷洗並晾乾後組裝。

grape表示，根據研究，細菌於塑膠蓮蓬頭上更易滋生，專家建議每年可更換一次蓮蓬頭。若居住於水質較硬的地區，因水垢堆積速度較快，則需更頻繁更換。

蓮蓬頭不清恐比馬桶水更髒！日媒教6招除垢 洗澡前後簡單一動作

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