想減肥卻「不吃早餐」是大忌 三個無負擔飲食指南

三個健康早餐原則，讓每天的第一餐清爽無負擔。示意圖。（取材自pexels.com@Loren Castillo）

現代人生活步調緊湊，如果加上想要減肥，很容易直覺犧牲掉早餐，「少吃這一餐當作節食吧」。然而，跳過早餐反而容易變成肥胖的主因。飲食專家提醒，透過早餐攝取足夠的蛋白質，可以輕鬆有效地達成減肥目標。

減肥時期，不吃早餐是錯誤想法。若跳過早餐，體溫不易上升、代謝會下降，身體還得分解肌肉來補充能量，導致基礎代謝降低。空腹過久再進食也會使血糖 急升，促進脂肪囤積。因此，早餐是啟動身體代謝的關鍵，也可說是打造易瘦體質的重要開關。日本媒體「ESSE」報導，專家建議三個健康早餐的原則，用每天的第一餐清爽開工。

1.選擇良好的營養素

要在早餐中攝取蛋白質，建議可以食用菠菜、高麗菜等新鮮蔬菜，有助於蛋白質的吸收和新陳代謝；海帶有促進體內循環的礦物質；香菇、金針菇等菇類富含可調整腸道環境的膳食纖維，都是很好的早餐食材選擇。

2.易於食用又方便

如果早上不想大費周章，可以準備即食的雞胸肉或魚罐頭，加點小番茄、酪梨 補充礦物質和維生素。

對於不想吃肉或魚的人，建議選擇簡單且營養的組合。例如，味噌湯加豆腐、海帶和菇類，既溫暖又好消化。另一個選擇是水煮蛋加涼拌青菜，這樣的搭配能提供豐富的蛋白質和礦物質。

3.NG早餐選項

當然，減肥期間也有一些避開較好的食物，例如甜點麵包或穀物，它們糖分過高，容易引起血糖波動，增加發胖風險。喝新鮮果汁雖然能攝取維他命，但缺乏蛋白質，因此不建議完全替代早餐。