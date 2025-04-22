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牙膏含鉛引恐慌 「無毒教母」建議：刷牙前先做事更護牙

記者廖靜清／台北即時報導
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牙醫師提醒，刷牙要掌握「貝氏刷牙法」，千萬不要用垂直角度左右來回硬刷，造成牙齒表面結構的磨損。（圖／123RF）
牙醫師提醒，刷牙要掌握「貝氏刷牙法」，千萬不要用垂直角度左右來回硬刷，造成牙齒表面結構的磨損。（圖／123RF）

近期一項美國的民間研究調查，市面上有高達9成的牙膏產品被檢驗出含有鉛，以及砷、汞等重金屬，甚至兒童牙膏也上榜。台灣「無毒教母」譚敦慈表示，夫婿林杰樑醫師生前致力宣導慢性鉛中毒的危害，即使是微量鉛的暴露，也可能對人體造成影響。

譚敦慈分享，自從塑化劑、黑心油等食安事件之後，凡是吃的用的都不再侷限某些品牌，吃完用完了就換另一種，其原因是「分散風險」。她說，這樣可以避免固定使用的物品中標，也避免同類的添加物不斷累積，減少吃到黑心產品的機會。

對於牙膏的挑選，譚敦慈說，會以配合自己的口腔狀況選擇；若有蛀牙的人，可以挑選含氟濃度夠的牙膏，保護牙齒、預防敏感牙的問題發生。不過，她個人不喜愛五顏六色的牙膏，擔心添加太多色素，盡量以純素色為主。

譚敦慈非常重視口腔清潔，她說，因為本身牙齒不好，過去三餐飯後都會刷牙，結果被醫師提醒「過度清潔」，有牙齦有萎縮的情況。後來改變刷牙的順序，先漱口將口腔中的殘渣簡單去除，這個步驟可以降低馬上刷牙造成琺瑯質受損。接著用牙線、牙間刷清潔牙縫，再使用沖牙器去除牙漬、牙垢。

除了牙膏的選擇以及刷牙的順序，譚敦慈說，她平均三周更換牙刷，原因是台灣氣候潮濕，擔心牙刷有黴菌殘留。她也會把全家人的牙刷分開置放，而非全部放在一個杯子裡；另外，家人各自使用牙膏，減少牙刷碰觸、感染疾病的風險。

台北長庚紀念醫院一般牙科副部主任林岱民表示，刷牙的正確清潔方式，要特別注意力道不要過度使力，否則恐將牙齦刷退縮。其刷毛的品質至關重要，應具備柔軟特性；太硬的刷毛會磨損琺瑯質，也容易傷到牙肉。

林岱民提醒，刷牙要掌握「貝氏刷牙法」，講究45度角的刷牙位置，千萬不要用垂直角度左右來回硬刷，造成牙齒表面結構的磨損。

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