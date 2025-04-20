心理測驗／手機掉進沼澤中怎麼救？ 測出你人生卡卡的主因

一項關於手機的心理測驗，測出人生卡卡的主因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

漫長的人生旅途中總是有高低起伏，有順境也有逆境，不可能一帆風順，不過如果你總是覺得自己遇人不淑、工作表現差，做什麼都不順，可能就是生活方式哪裡出了問題。日本媒體「占TV」透過一項心理測驗，從選擇四個答案之中，解析人生卡卡的主要原因可能是什麼。

問題：你的手機掉進了一個深深的沼澤裡，這時候你會怎麼做？

A：快去求救，找別人幫忙撿

B：二話不說，自己跳進沼澤裡撿

C：尋找工具，先用網子撈看看

D：直接放棄，實在太難算了不撿了

這裡的「手機」象徵著你自己，而「沼澤」象徵你的不安或失敗。你選擇如何面對手機掉進沼澤的困境，反映了你人生目前卡關的主因。

A：請別人幫忙撿──過度依賴他人，容易產生誤會

你選擇不親自下手，而是請別人幫忙撿，顯示你在人生中習慣什麼事都交給他人處理。過度依賴他人，會讓你少了成長的機會，也難以累積真正的實力，久而久之，還可能因為溝通不良而產生誤會。建議下次遇到難題時，可以先試著自己解決看看，這樣會幫助你提升能力。

B：自己跳進沼澤裡撿──缺乏必要的知識與準備

願意親自下水行動，代表你是個積極的人，人生不順的原因，可能在於缺乏足夠的知識與準備。深沼可能暗藏危機，你雖然勇敢卻也容易衝動行事。如果能在行動之前先做足資料搜集並擬定計劃，那麼事情將更順利發展。

C：先用網子撈看看──走太多彎路

你是不輕言放棄、堅持努力的人，生活不順的原因，可能是你繞了太多遠路，徒有遠大的目標，卻選擇了安逸而冗長的道路。如果你想更快改善現狀，需要拿出決心，勇敢面對更陡峭的挑戰。

D：太難算了不撿了──容易受限於自己的想法

你認為「手機都掉那麼深了，沒救了」，這樣的你，人生卡關的原因可能在於過於主觀與消極。「放棄」不是錯，有時確實需要懂得放下，但如果放棄得太快，可能代表你缺乏正面積極的應對方式。你可以開始學著控制情緒、用邏輯分析問題，就能作出更理性的決定。

當你苦於人生低潮時，轉個念，可能正是好事即將來臨的前兆，也是重新檢視自己的時機，調整好自己的狀態，好運就會悄悄來臨。你的人生，很快就會轉好。