常打哈欠、下午靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

白天經常打哈欠可能是嚴重睡眠不足的紅燈警訊，專家提醒勿輕忽。(路透╱alamy)

你是否經常打哈欠、工作到下午就非得來上第三杯、甚至第四杯咖啡？美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine, AASM）最新發表的立場聲明指出，這些白天嗜睡的現象，可能是嚴重睡眠不足的紅燈警訊，不僅可能危及自身安全，更恐損害長期健康。

CNN報導，AASM現任會長、明尼蘇達州羅徹斯特梅約診所（Mayo Clinic）肺科與睡眠醫學專家歐森醫師（Dr. Eric Olson）表示：「嗜睡是一項嚴重的健康問題，影響層面廣泛，從疲勞駕駛導致的車禍、職場錯誤，到對健康的長期危害，白天過度嗜睡每天都在影響個人與整體社會。」

該立場聲明獲得包括美國神經學學會（AAN）、全國安全委員會（NSC）、美國家庭醫師學會（AAFP）等25個醫療組織共同支持。

根據研究，成年人每晚若無法獲得7至8小時的高品質睡眠，將可能增加多種慢性疾病風險，包括糖尿病、憂鬱症、心臟病 、腎病、高血壓、肥胖與中風 。

歐森指出，目前約有三分之一美國成年人自述白天嗜睡問題，因此及早辨識、評估與治療至關重要。他強調：「正視嗜睡問題的重要性不容忽視。」

專家表示，人們常會忽略或輕忽如在會議中打瞌睡等嗜睡徵兆，誤以為只是小問題，實際上卻可能是危險的睡眠不足警訊，需要正視與改善。

美國西北大學范柏格醫學院神經學與預防醫學副教授、睡眠專家克莉絲汀（Kristen Knutson）指出，「在無聊的會議中打瞌睡，代表你睡眠不足。」稱「如果一個人休息充足，不管會議多無聊，都不會睡著。」

她透過電子郵件表示，過度的日間嗜睡不僅會影響工作表現，也可能是潛在睡眠障礙或其他健康問題的警訊。並提醒「如果你經常在白天感到極度疲倦或頻繁打瞌睡，應該與醫師討論這個狀況，找出潛在原因，避免影響生活與健康。」

睡眠醫學專家古魯巴伽瓦圖拉醫師（Dr. Indira Gurubhagavatula）還指出，「當我們實際進行大腦功能測試，如反應時間、記憶力、協調性等，我們發現嗜睡者其實犯了很多錯誤」。而「可怕的是，他們仍然過度自信地認為自己沒問題。」

她進一步說明，當嗜睡持續發生時，大腦可能會進入所謂的「微睡眠」（microsleep）狀態，也就是短暫地失去意識。

「你的大腦可能會在不知不覺中進入2秒、3秒、甚至10秒的短暫睡眠狀態，然後又清醒過來，」她表示，「你可能完全沒察覺這在發生。但若你正在開車或從事與安全有關的活動，這會非常危險。」

根據統計，美國每年有約10萬起交通事故與疲勞駕駛有關。專家呼籲，一旦感覺自己可能會睡著，就要正視這個警訊，千萬不要勉強上路。

此外，許多人誤以為飲酒或使用大麻可以幫助入睡，但專家指出，這其實是個錯誤的觀念。

雖然酒精似乎能讓人比較容易入睡，但當身體代謝完酒精後，反而會在半夜醒來，打亂整體睡眠週期。

古魯巴伽瓦圖拉說，「我有些病人，在戒掉晚餐時那一杯酒之後，非常驚訝自己的睡眠竟然變得那麼好。」

至於大麻，她指出，研究已顯示它對睡眠有不少副作用。「使用大麻會降低睡眠效率，讓人第二天感到更加疲倦，所以實際上會導致睡眠品質變差。」

專家強調，真正良好的睡眠不靠藥物或物質輔助，而是建立穩定且健康的作息與睡眠習慣。若有長期睡眠困擾，建議尋求專業醫療協助，而非依賴看似「助眠」的外在物質。