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「關稅帝君」川普讓股市震盪 中醫師教3穴3茶解鬱悶

記者賴昀岫／台北即時報導
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川普對等關稅政策反覆多變，導致全球金融市場近期呈現劇烈震盪的走勢，不少股民因此心慌慌。示意圖，(記者余承翰／攝影)
川普對等關稅政策反覆多變，導致全球金融市場近期呈現劇烈震盪的走勢，不少股民因此心慌慌。示意圖，(記者余承翰／攝影)

美國總統川普對等關稅政策反覆多變，導致全球金融市場近期呈現劇烈震盪的走勢，不少股民因此心慌慌。中醫師建議，可每天按摩合谷、內關和神門等穴位3至5次，並搭配玫瑰花茶、 疏肝茶和枸杞菊花茶來改善情緒、調理氣結鬱悶情況，也要避免熬夜，但若合併出現其他身體問題，仍須諮詢專業醫事人員。  

川普對等關稅橫掃全球，被網友戲稱為「關稅帝君」，他原對台提出32%對等關稅，不過近期又宣布新關稅措施暫緩90天。接連經歷股價高低起伏，許多投資人面臨高壓情境，擔憂可能因財富損失而導致情緒低落、焦慮甚至失眠。

中醫師劉宗昇說，面對股市震動，可選擇穴位按摩等方式，也要調整作息，提醒民眾應避免熬夜，保持肝血充足，可減少口乾苦的症狀；多吃綠色食物來養肝，少吃辛辣油膩食物以免加重肝火；適度運動或冥想，幫助身體舒展及氣機流通。

劉宗昇指出，按摩特定穴位，可以快速緩解壓力、疏通肝氣，建議每天按摩合谷血、內關穴和神門穴3至5次、每次5分鐘左右，力度以感到痠脹但不痛為宜，穴位位置與功效如下：

1.合谷穴（大腸經）：位於手背，拇指與食指之間的虎口處。按摩此穴能舒緩緊張情緒、頭痛等。

2.內關穴（心包經）：位於前臂內側，腕橫紋上約2寸（三指寬）。按摩此穴可安神、緩解胸悶和焦慮。

3.神門穴（心經）：位於手腕內側，小指側腕橫紋處。按摩此穴有助於鎮靜心神、改善失眠。

除了穴位按摩，中藥茶飲也有從內調理，疏肝解鬱、安神助眠的效果。劉宗昇指出，玫瑰花性溫，入肝經，有疏肝解鬱、活血化瘀的功效，取5至10朵乾燥玫瑰花，用熱水沖泡，加入少許蜂蜜調味，每日飲用1至2杯的玫瑰花茶，能緩解情緒低落。

舒緩肝氣鬱結引起的胸悶、煩躁可選擇疏肝茶，劉宗昇說，柴胡是疏肝解鬱的經典藥材，做法是取柴胡3至5克、薄荷3克、甘草2克，沸水沖泡10分鐘飲用；另外還有枸杞菊花茶，因為菊花清肝明目，枸杞滋補肝腎，可取菊花5至8朵、枸杞10粒，熱水沖泡，每日1至2杯，適合因壓力導致的眼睛乾澀和情緒不穩。

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