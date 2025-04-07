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掌握三要點 採買結帳裝袋時不再手忙腳亂

世界新聞網／輯
在賣場結帳時的打包是一門學問。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
在賣場結帳時的打包是一門學問。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

在超市或賣場採買時，如果買的東西比較多，結帳時的打包也是一門學問。專家建議，可以把性質相同的物品分類擺放，如此回家整理收納時才省時省力，也建議使用堅固耐用的環保袋，避免發生袋底破洞、東西掉滿地的悲劇。

Daily Meal報導，Grocery Getting Girl的負責人艾莉（Alli Powell）熟知和商店及食品雜貨相關事務，從控制購買預算到準備餐點都難不倒她。

艾莉說，採買結帳裝袋時可以按照商品性質分類，相同性質的放在一起，例如按照冷藏、麵包、乳製品等性質分類，或是按照食品儲藏室的擺放來分類，用這個方法可以讓回家整理商品時省時省力，例如把要冷藏的東西裝成一袋，回到家後就可以直接把那一袋放在冰箱前逐項放進去，省掉很多走動往返的時間。

艾莉說，在結帳櫃台時不要等所有的物品都刷過條碼後才分類，可以按照自己想裝袋的分類依序放上輸送帶，這樣裝袋時更容易，自己不會手忙腳亂，也不會讓後方等待的人大塞車。

艾莉表示，可以買一些品質好、可摺疊收納及重複使用的購物袋，讓每件商品都乖乖待在擺放的位置，才能避免發生袋底破洞，雞蛋全部砸爛的悲劇，也能讓商品在回家路上乖乖待在本來擺放的位置，不用擔心滾來滾去的汽水把麵包壓扁。

艾莉說，如果所在的州要求顧客購買袋子，這是個錯誤，因為那些袋子易破，而且很難估算自己需要的數量，自己攜帶購物袋最方便，可以省錢，也減少廢棄物。

另外，也可以考慮購買較小的農產品袋子放在較大的環保袋裡，這些可重複使用的網狀袋子重量輕且透明，方便在結帳時秤重和標示價格。

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