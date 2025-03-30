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瘦身不用吃保健品 醫曝每天吃一盤「這道菜」輕鬆減重

記者沈能元／台北即時報導
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地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。（本報資料照片）
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。（本報資料照片）

許多人為體重過重、肥胖苦惱，有人認為要靠昂貴的保健品、外國進口膠囊，或醫院開的針劑才能瘦身。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，其實，有些讓身體慢慢變好、穩定的選擇，早就在自家的餐桌上，只是我們太習慣忽略它，他表示，「地瓜葉」就是讓人愈了解、愈驚艷的蔬菜。

張家銘說，地瓜葉便宜，好吃，且極度營養，剛開始我們吃是為了補纖維，後來發現有助抗發炎、抗氧化、降血糖

瘦瘦針當紅，主要是注射外來的GLP-1結構類似物質，進入身體後模擬腸道分泌的荷爾蒙，讓身體延緩胃排空、提升飽足感、穩定血糖與降低食欲，進而達到瘦身與控糖的效果。張家銘指出，這種方式效果快，但也伴隨副作用，例如惡心、腸胃不適、體重快速下降後的肌肉流失風險，還有一停藥就復胖的反彈。

張家銘說，經研究發現，地瓜葉中富含的咖啡醯奎寧酸類（如綠原酸），有助促進腸道L細胞分泌GLP-1，另外還有花青素、葉黃素、β-胡蘿蔔素、咖啡酸衍生物等，被認為有助抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，修復自由基損傷等。

「了解完地瓜葉的分子秘密後，或許真的會對它刮目相看。」張家銘指出，啟動身體代謝，不見得非得靠昂貴的瘦瘦針，很多時候，只要一盤簡單的地瓜葉，就能喚醒你體內那套精密而深藏的代謝網絡，讓健康慢慢回歸正軌。

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