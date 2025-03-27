名廚食譜用蘆筍取代義大利麵 吃進滿滿起司也不罪惡

名廚Ina Garten從起司黑胡椒義大利麵為靈感發想的起司黑胡椒蘆筍。(翻攝Instagram@Ina Garten )

很多人追求吃得健康又平衡，因此若有時稍微放縱吃高熱量食物後，會多吃蔬菜或清淡食物來擺脫罪惡感，若你也是這樣的人，名廚伊娜（Ina Garten）的這道從起司黑胡椒義大利 麵（cacio e pepe）為靈感發想的起司黑胡椒蘆筍絕對適合你，滿滿的起司配上新鮮爽脆的蘆筍讓人食指大動，雖然有厚厚的起司但也有富含纖維的蘆筍，讓人可以放心地一口接一口，而且只要15分鐘就能上菜。

Eating Well報導，起司黑胡椒義大利麵是經典的義式料理，主要材料是羊起司和黑胡椒，吃起來有奶油、鹹起司、檸檬和黑胡椒味，伊娜將這個醬料和蘆筍搭配，而非義大利麵條；報導指出，這個做法也可以搭配白花椰菜或高麗菜。

報導指出，經過Eating Well團隊計算，伊娜這道菜一份熱量105卡，含7克脂肪、7克碳水化合物（包括4克的纖維）、5克蛋白質，還有維生素D和鐵。

這道菜材料需要蘆筍、無鹽奶油、佩柯里諾起司（Pecorino cheese）、帕馬森起司（Parmesan cheese）、檸檬、鹽、胡椒；伊娜使用的是猶太鹽（kosher salt）及片狀天然海鹽（flaky sea salt），若買不到或需要特別到特定的店才買得到也可以用普通鹽巴就好。

首先將起司磨碎後先放到一旁，切除蘆筍末端並削除底部幾英寸的外皮。接著在大鍋子裝水並加點鹽巴後煮滾，加入蘆筍煮至剛好有嚼勁，伊娜說這大約三分鐘，煮好後將蘆筍瀝乾，放入烤盤。

將奶油融化後和鹽巴及胡椒一起加入烤盤，和蘆筍攪拌直到每根蘆筍都裹上醬料，再將兩種起司撒在蘆筍上，以華氏450度烤至起司變軟和融化。烤好後將蘆筍取出，在上面灑點檸檬汁，如果有片狀海鹽也可以撒一些，最後將蘆筍分成四等份，就可以上桌了。