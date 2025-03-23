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只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事

編譯潘勛／即時報導
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A1牛排醬穩佔牛排配料霸主地位。牛排示意圖，非新聞相關圖。（取材自pexels.com@Vui Nguyen）
A1牛排醬穩佔牛排配料霸主地位。牛排示意圖，非新聞相關圖。（取材自pexels.com@Vui Nguyen）

A1牛排醬歷史悠久，起初是在19世紀構想出來的，其配方讓英王喬治四世(George IV)「龍心大悅」，才把它取名為「A1」，鞏固它成為牛排配料霸主的地位，但長年累月用下來，它遭誤解的地方很多，每日餐點(Daily Mail)為大家整理常見迷思如下：

1. 以為它等同烤肉醬

A1牛排醬與烤肉醬顏色差不多，所以大家認為兩種基本一樣，甚至可以混著用，「真是誤會大了」；兩種醬材料不同，口味也不同。A1牛排醬用意在立即帶來滋味的衝擊，烤肉醬用意在慢慢滲透，讓肉類增加甜味。

2. 一次沾A1醬太多

A1醬確實可改善牛排滋味，但如果牛排本身品質好，別加太多，免得壓倒肉本身的滋味。

3. 忘記A1醬對健康有影響

市售A1醬往往含鹽量不少，罐裝的A1原始醬(A1 Original Sauce)一茶匙就有290毫克的鹽，占每日應攝取量13%。

4. 誤以為它的口味與其他牛排醬一樣

A1醬何以經得起時光考驗？部分原因在它太經典了，再來因為真的滋味獨特。有些人以為用其他老牌的牛排醬也可以取代A1醬，但可能會令人失望。A1醬裡有橙泥這種配方，其他牌子的並沒有。

5. 不知A1醬對醃製肉品很有用

把A1醬倒進小碟子，再沾牛排吃，就可大增滋味。但真要提升牛排風味，試試用A1醬來醃漬，讓醬的滋味充滿在肉裡，不僅大增風味，還能軟化牛肉，由內往外散發滋味。

6. 不知A1醬其實有很多子款式

談到A1醬，大家通常想起A1原始醬，畢竟就是它通過時光考驗。但還有很多衍生款式，例如喜愛香料濃的人，可以選A1 Bold & Spicy醬。此外還有A1 Thick & Hearty等。

7. 不知A1醬可以搭配很多飲料

A1醬只速配牛排，不是嗎？這麼說沒錯，但它不僅讓牛排更美味，還能添進雞尾酒裡，味道驚人，另外它有煙薰口味，與龍舌蘭酒及威士忌也很搭。

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