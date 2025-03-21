營養師這麼吃 Trader Joe's三食材組成的五道快速健康食譜

營養師Sara Haas推薦五道由三種Trader Joe's販賣的食材組成一餐的食譜。青醬玉棋示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

現代人生活忙碌，有時候希望快速準備好一餐的食物，但又要兼具營養和美味；EatingWell報導，受過專業烹飪藝術訓練的營養師莎拉（Sara Haas）在考量時間、美味和營養三個面向下，推薦可以由超市Trader Joe's 販賣的食物搭配組成一餐的食譜，每道食譜只需要用到三種食材，製作時間不會超過15分鐘。

1. 青醬玉棋（Gnocchi）

食材：玉棋、 Vegan Kale, Cashew & Basil Pesto青醬、一袋6盎司的菠菜

作法：按照包裝袋上的指示煮玉棋，煮熟後瀝乾水分放回鍋中，加入半杯青醬及菠菜攪拌均勻，蓋上鍋蓋加熱至菠菜變軟，約3至5分鐘；可供4人份。

2. 凱薩鮪魚捲餅

食材：全麥墨西哥薄餅（tortillas）、鮪魚、凱薩沙拉

作法：瀝乾一片3盎司的鮪魚，切成薄片放入中型碗中，加入兩湯匙的凱薩沙拉，拌勻後再加入一半的凱薩沙拉及兩湯匙的調味料，攪拌至生菜都裹上醬汁，接著拿兩片薄餅，將沙拉和鮪魚的混合平均放至薄餅上後捲起再對半切；可供2人食用。

3. 鷹嘴豆海鱸魚

食材：冷凍海鱸魚片、鷹嘴豆罐頭、菲達（Feta）起司抹醬

作法：退冰4片海鱸魚片，拍乾後放到烤盤上，放好後在魚片上鋪上一罐鷹嘴豆罐頭，罐內汁液也要淋上，放到烤箱以華氏375度烤12至15分鐘，烤到魚片熟透，可以用叉子輕易插入，拿出後魚片上放菲達起司抹醬；可供4人食用。

4. 鬆餅

食材：全麥鬆餅、原味希臘優格、冷藏覆盆子乾

作法：烤4片鬆餅，拿出兩個盤子，一個盤子上下疊放兩片鬆餅，在鬆餅上層加2湯匙的希臘優格和四分之一杯的覆盆子乾，覆盆子乾整顆或壓碎都可以，也可以兩種混放；可供2人食用。

5. 涼薯（jicama）雞肉

食材：涼拌涼薯（jicama slaw）、煙燻雞肉絲、花生

作法：按照包裝袋上的方法加熱雞肉絲後放涼，加熱雞肉的同時，將涼拌涼薯包裝內的食材和調味料倒入大碗中全部拌勻，雞肉放涼後倒入大碗，最後用半杯花生裝飾菜餚即可；可供4人食用。