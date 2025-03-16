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指甲冒2條黑線 檢查竟是癌 俄州婦機警救回拇指

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
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俄亥俄州一名58歲的健康輔導師，在2024年9月進行例行美甲時，發現右手大拇指上出現兩條黑色線條，就醫檢查竟是癌。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash.com/@jd_chon)
俄亥俄州一名58歲的健康輔導師，在2024年9月進行例行美甲時，發現右手大拇指上出現兩條黑色線條，就醫檢查竟是癌。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash.com/@jd_chon)

俄亥俄州一名58歲的健康輔導師，在2024年9月進行例行美甲時，發現右手大拇指上出現兩條黑色線條。當時她並未在意，直到10月那兩條黑線愈來愈明顯，才前往皮膚科檢查，結果被驗出罹患黑色素瘤，所幸癌細胞尚未侵入皮膚深層。

據「每日郵報」報導，58歲的蜜雪兒（Michelle Tagliamonte）表示：「第一次注意到那個痕跡是在9月，當時我正要做指甲。我通常每四周做一次指甲，所以我不知道它已經在那裡多久了，但我的指甲長得很快，因為我的營養很好。它可能已經在那裡六個月了，也可能更久，我完全不知道。我拍了一些那些線條的照片，然後決定去做指甲。」蜜雪兒原本以為下次美甲時，那些痕跡就會消失，沒想到10月再次現身時，黑線變得更加明顯。

事後，蜜雪兒前往皮膚科檢查，結果被驗出罹患黑色素瘤，並在1月17日接受了長達四小時的手術，醫生切除了她的右手拇指指甲，並從拇指底部取了一塊皮膚，移植到指甲原本的位置，覆蓋住暴露在外的骨頭和肌腱。手術後，她的手上留下了一道很長的切口和縫線。

蜜雪兒解釋：「黑色素瘤長在我拇指的生長板上，一直到第一個指關節。他們必須把它切除，然後做一個皮膚移植，因為他們挖掉黑色素瘤後，骨頭和肌腱都暴露出來了，所以必須把一些肉放回去。皮膚移植手術相當侵入性，我再也不會有拇指指甲了，但如果我放任不管，可能會失去拇指尖，甚至更糟。所以我非常感激，而且恢復得很好。」

蜜雪兒感嘆地說：「我很高興及時發現並切除了它，否則可能會失去整個大拇指，甚至更糟。雖然沒有了指甲，但至少拇指還能動，讓我感到慶幸。」她呼籲大家，若發現身體有任何異狀，一定要聽從自己的直覺，趕緊去檢查。

另外，「每日郵報」指出，專家也警告，在美甲時使用的UV燈，可能會增加罹癌風險，因為UV燈會放射UVA紫外線，過度暴露在UV光下會損害皮膚細胞中的DNA，導致細胞失控生長，形成腫瘤，包括黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌。

指甲冒出2條黑線！她就醫驚得知罹癌　切除拇指肉保命

TVBS新聞網

俄亥俄州 癌細胞 腫瘤 關節 DNA

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