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討厭香菜但料理非用不可 換成這幾種菜能完美替代

世界新聞網／輯
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若不敢吃香菜但菜餚需要用，專家說有些香草可以替代。（取材自unsplash.com@Magdalena Olszewska）
若不敢吃香菜但菜餚需要用，專家說有些香草可以替代。（取材自unsplash.com@Magdalena Olszewska）

香菜是氣味強烈的蔬菜，喜歡的人可以很喜歡，不敢吃的人一聞到就反胃，若烹飪時需要用到香菜，專家建議可以使用歐芹（parsley）、龍蒿（tarragon）和蒔蘿（dill）混合，也可以用泰國羅勒（Thai basil），都是能讓料理增添風味的替代選項。

The Takeout報導，香菜可以為任何菜餚增添清爽的柑橘味道，無論是墨西哥捲餅、酪梨醬還是湯。根據Instacart 的數據，香菜是美國最受歡迎的香草，喜歡的人認為它有股清爽的檸檬香氣，但另一派人完全不能接受咬下時澀澀的苦味在口中爆開，舌頭彷彿瞬間浸泡在肥皂的味道中，知名的廚師如茱莉亞（Julia Child）、伊娜（ Ina Garten）都曾表達對香菜的畏懼。

報導指出，帶有OR6A2基因的人吃香菜吃起來是肥皂味，沒有這個嗅覺基因的人則沒有這個困擾，這個基因容易出現在東亞的亞洲人和白種人上，西班牙人和中東人則較為少見，因此他們的料理很常使用香菜。

既然討厭香菜可能是基因決定的，這很難克服或改變，因此若料理時需要用到香菜，專家建議有幾項替代方式。香菜是草本植物，帶有濃烈的味道甚至一點辛辣味，選擇替代品時，可以先考慮要凸顯香菜的哪一個特點。

最常見的替代品是歐芹、龍蒿和蒔蘿的混合，歐芹和香菜一樣都是繖形科植物，氣味較為溫和，因此加入味道較強烈的龍蒿和蒔蘿補足；如果想要更強烈的柑橘味，可以加入檸檬皮，若想要味道更辛辣，泰國羅勒是個好選擇。

如果沒有其他選擇，只有香菜可以用，可以試試把香菜壓碎或切碎，這會讓它的氣味聞起來較為緩和。

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