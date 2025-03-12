喝剩的啤酒別急著倒掉 它能做出超好吃布朗尼

做布朗尼時加入啤酒，可以把蛋糕提升到另一個層次。（取材自pexels.com@Pixabay）

喝剩的啤酒不要急著倒掉，烹飪或烘焙時它可是提升風味的幫手。Food Republic報導，啤酒可以讓燉牛肉味道更濃郁，製作啤酒炸魚排，或做出有酒精濃度的鍋底醬，知名的糕點師宗博（Adriano Zumbo）說，除了那些，啤酒還能把布朗尼帶到另一個更高層次。

宗博說，在布朗尼的麵糰中加入啤酒，可以增加水分，產生微妙的麥芽口感，而啤酒種類的選擇是關鍵，他認為司陶特（Stout）和波特（porter）和巧克力最搭，因為深色的啤酒是用大麥釀造，波特以麥芽發酵而成，司陶特是用烘焙過的未發芽大麥釀成，讓它們有強烈的巧克力和咖啡風味。

波特啤酒帶有淡淡的巧克力味，也有一絲焦糖的甜味，可以選擇加味的司陶特或波特啤酒，例如花生醬、巧克力、咖啡，甚至是辣椒口味。

啤酒會讓布朗尼的口感更像蛋糕，碳酸化會讓布朗尼更蓬鬆，如果想吃較密實的布朗尼或軟心布朗尼，就要把啤酒加熱到成稠狀，如此才會沒有碳酸化，讓布朗尼密實；不想用加熱法去碳酸化，也可以拿兩個杯子，先在其中一杯裝滿啤酒後倒入另一杯，並沖洗空杯，重複以上動作直到啤酒的泡泡消失。

可以在布朗尼中加入如核桃、杏仁或椹果等堅果，如果用的是司陶特，堅果可以先烘烤過再加到麵團中，這樣能映襯出啤酒的烘培味，也可以將裹著黑巧克力的咖啡豆切碎後混入，添加咖啡味。若是選擇波特，可以在麵糰中加入太妃糖，帶出波特的溫和甜味。

啤酒不只能加到布朗尼麵糰，還可以加到配料中。將糖粉、軟化的奶油和少許做布朗尼時使用的濃縮啤酒混合，可做出麥芽啤酒糖霜，或把啤酒、生奶油和烘焙巧克力煮沸製成奶油醬，然後將溫熱的醬汁倒在布朗尼上。

如果趕時間又想吃啤酒布朗尼，也有簡單的做法。購買布朗尼預拌粉，然後把製作步驟中加水的步驟改成加司陶特或波特，買不到布朗尼預拌粉也沒關係，可以改用巧克力蛋糕預拌粉，基底的味道和布朗尼相同。