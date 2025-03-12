我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普剛買特斯拉 紐時爆馬斯克擬捐1億政治獻金

旅客機上毆打踢飛空服員 降落前詭異吞念珠

喝剩的啤酒別急著倒掉 它能做出超好吃布朗尼

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
做布朗尼時加入啤酒，可以把蛋糕提升到另一個層次。（取材自pexels.com@Pixabay）
做布朗尼時加入啤酒，可以把蛋糕提升到另一個層次。（取材自pexels.com@Pixabay）

喝剩的啤酒不要急著倒掉，烹飪或烘焙時它可是提升風味的幫手。Food Republic報導，啤酒可以讓燉牛肉味道更濃郁，製作啤酒炸魚排，或做出有酒精濃度的鍋底醬，知名的糕點師宗博（Adriano Zumbo）說，除了那些，啤酒還能把布朗尼帶到另一個更高層次。

宗博說，在布朗尼的麵糰中加入啤酒，可以增加水分，產生微妙的麥芽口感，而啤酒種類的選擇是關鍵，他認為司陶特（Stout）和波特（porter）和巧克力最搭，因為深色的啤酒是用大麥釀造，波特以麥芽發酵而成，司陶特是用烘焙過的未發芽大麥釀成，讓它們有強烈的巧克力和咖啡風味。

波特啤酒帶有淡淡的巧克力味，也有一絲焦糖的甜味，可以選擇加味的司陶特或波特啤酒，例如花生醬、巧克力、咖啡，甚至是辣椒口味。

啤酒會讓布朗尼的口感更像蛋糕，碳酸化會讓布朗尼更蓬鬆，如果想吃較密實的布朗尼或軟心布朗尼，就要把啤酒加熱到成稠狀，如此才會沒有碳酸化，讓布朗尼密實；不想用加熱法去碳酸化，也可以拿兩個杯子，先在其中一杯裝滿啤酒後倒入另一杯，並沖洗空杯，重複以上動作直到啤酒的泡泡消失。

可以在布朗尼中加入如核桃、杏仁或椹果等堅果，如果用的是司陶特，堅果可以先烘烤過再加到麵團中，這樣能映襯出啤酒的烘培味，也可以將裹著黑巧克力的咖啡豆切碎後混入，添加咖啡味。若是選擇波特，可以在麵糰中加入太妃糖，帶出波特的溫和甜味。

啤酒不只能加到布朗尼麵糰，還可以加到配料中。將糖粉、軟化的奶油和少許做布朗尼時使用的濃縮啤酒混合，可做出麥芽啤酒糖霜，或把啤酒、生奶油和烘焙巧克力煮沸製成奶油醬，然後將溫熱的醬汁倒在布朗尼上。

如果趕時間又想吃啤酒布朗尼，也有簡單的做法。購買布朗尼預拌粉，然後把製作步驟中加水的步驟改成加司陶特或波特，買不到布朗尼預拌粉也沒關係，可以改用巧克力蛋糕預拌粉，基底的味道和布朗尼相同。

料理食譜

上一則

只吃肉蛋不運動 30歲大腹婆半年就變辣腰女

延伸閱讀

風味濃郁肉質軟嫩 主廚尚皮耶說牛肋排挑這部位最內行

風味濃郁肉質軟嫩 主廚尚皮耶說牛肋排挑這部位最內行
郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思
不要丟流理台解凍 存放牛絞肉易犯的8種錯誤

不要丟流理台解凍 存放牛絞肉易犯的8種錯誤
加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂

加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂

熱門新聞

四生肖在春天好運當頭。示意圖。(路透)

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

2025-03-06 23:40
三生肖今年健康運勢最佳。（取材自pexels.com@Tirachard Kumtanom）

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

2025-03-08 23:05
4血型誰是對事物一絲不苟的「完美主義者」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）

4血型完美主義排行 AB型要做到極致、他最愛講「隨便啦」

2025-03-05 22:40
網友分享美國返鄉伴手禮清單。（取材自小紅書@矢量圖形）

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

2025-03-10 22:05
12生肖2025年一帆風順的小訣竅，都幫你整理好了。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

2025-03-11 22:40
一名投資分析師談大賣場好市多的獲利來源。(路透)

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

2025-03-09 03:40

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光