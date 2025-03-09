「紐約客牛排」要改名？德州副州長：應叫德州牛排

德州副州長派翠克表示「紐約客牛排」應改名為「德州牛排」。圖為派翠克2024年5月在紐約法院外聲援川普總統封口費案。(路透)

德州 可能會正式將「紐約客牛排 」重新命名為「德州牛排」，以對抗鼓吹本地牛肉的「自由派」紐約，但同時也可能推廣德州牛肉。德州副州長派翠克（Dan Patrick）認為，「德州牛排」更能體現德州作為美國牛肉之都的地位。

紐約郵報報導，派翠克提議將紐約客牛排改為德州牛排，是受到川普 總統（Donald Trump）將墨西哥灣 （Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）的啟發。他希望州議員通過正式決議，要求所有當地餐廳和雜貨店在重新印刷菜單時更新名稱，並希望改變從此至全世界都變成德州牛排。

派翠克表示，他的想法源於上周訪問德州的牛飼養者和牧場主，目的是推廣德州牛肉，目前德州擁有全美國最多的牛，約1220萬頭。他在X上說：「為什麼不叫它『德州牛排』，畢竟紐約的牛大多是奶牛。紐約客這個名字取自19世紀的紐約餐廳，他們用的也是德州牛肉，不代表我們需要沿用。」

他更表示：「自由派的紐約不應該因為我們勤勞的牧場主而獲得讚譽。我們要藉此推廣德州品牌，這對經濟和就業有益。會議結束後，我可能會在美國灣度過一個短暫的假期，享用一份五分熟的德州牛排。」

Factoid: Texas has about 12.2 million head of cattle, the most in America. I met with the Texas Cattle Feeders and Cattle Raisers this week.



Out of curiosity, I asked each of them their favorite cut of meat. A few said New York Strip. I asked why we didn’t call it a “Texas… — Office of the Lieutenant Governor Dan Patrick (@LtGovTX) 2025年2月28日

紐約客牛排的名稱源於美國最古老的餐廳之一Delmonico，這家擁有197年歷史的紐約牛排館。據美食網站Chowhound稱，Delmonico餐廳在菜單上偶然將其命名為紐約客牛排，自此這個名字便流傳下來。

紐約客牛排改名「德州牛排」？ 副州長：被川普改名美國灣啟發

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