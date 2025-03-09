睡前不是不能吃 專家建議碳水、蛋白質類食物下肚時間

睡前多久別吃什麼食物，雖然學術研究並無定論，但有些一般規則可循。示意圖。（取材自pexels）

距離睡前太短時間還吃吃喝喝，可能會影響到睡眠品質、血糖 及體重。「very well health」網站報導，睡前多久禁食最好，要看你的健康目標，以及你吃什麼，通常因人而異，研究成果也並不一致，但可以參考以下建議：

▎高糖類食物

睡前至少兩小時應避免吃高糖類食品，因為它們可能導致血糖大增及快速崩跌，讓你睡覺時沒有好好休息，做奇怪的夢或噩夢，早晨醒來覺得很餓或頭暈目眩。

▎碳水類食物

睡前想吃碳水食物，最好選全穀類，例如一片全麥吐司，再塗上酪梨、香蕉及杏仁奶。全穀類含纖維素較多，要更久才消化，有益於血糖值較穩定。有些研究指出，睡前吃高纖食品，有助於慢波睡眠(slow-wave sleep)時間較長，而那種睡眠有益於成長、記憶力及免疫。

▎蛋白質類食物

睡前吃一點蛋白質零食，如希臘優格或一把堅果，可能有益處，但大量蛋白質食物，最好在睡前兩到三小時避免吃，才有充足的時間來消化。只是精瘦蛋白質(Lean proteins)有益於人體夜間修補肌肉，飽足感也更久；草本蛋白質如豆腐、豆子或扁豆，要比紅肉更容易在胃裡消化，也與改善睡眠品質有關。

▎油脂類食物

假如你睡前想吃脂肪食品，最好吃不飽和脂肪的酪梨或堅果，而且最好在睡前至少三到四小時吃完，以避免消化問題。不飽和脂肪有助於維持飽足感、血糖值穩定。有些研究指出，睡前吃飽和脂肪如油炸食品，會減少睡眠裡深度睡眠的時間。

▎飲料

睡前至少一到兩小時不喝飲料，可以預防睡眠干擾。固然充足攝取水量，對整體健康及睡眠至關重要，但喝太多飲料，會讓人夜間上廁所，打斷睡眠周期，早上起來昏昏沉沉。