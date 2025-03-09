不要丟流理台解凍 存放牛絞肉易犯的8種錯誤

牛絞肉買回家後，有八種常犯的儲存錯誤。示意圖。(路透)

牛絞肉是百搭肉品，許多人會買大量來存放冰箱，以便用在做很多菜色。但專家指出，很多人買牛絞肉之後，冰存的方法不對，以至於肉的口味、質感及整體而言有所流失，常見的錯誤有八種。

一、在室溫裡放太久

牛絞肉最好別放在室溫裡超過兩個小時，這個時間長度是假設肉一開始就冷凍了。假如室溫來到華氏90度，一個小時就極限了。農業部把解凍肉品的「危險區」界定在華氏40度到140度，在這個區段細菌容易快速孳長，導致吃到的人容易感染病菌，如肉毒桿菌中毒、大腸桿菌中毒等。

二、放冷藏太久

把牛絞肉短時間放在冰箱冷藏可以，但長時間就不行，安全期最多為兩天。如果是料理過的牛絞肉又處理得當，可以放冰箱冷藏3到4天。

三、放在冰箱錯誤位置

貯放牛絞肉等其他絞碎肉品，最好在冰箱最低一層或第二層；最理想的地方是最低一層靠後方，那裡是全冰箱最冷的地方，以防與其他食品發生細菌交互感染。

四、一大坨牛絞肉沒分成小包就丟進冰箱

很多人容易犯這個錯，不僅之後要取用時很麻煩，還意味肉要花更長時間才能將之冷凍，或解凍退冰。一次買很多牛絞肉，放進冰箱前請估算好每次用到的分量，分裝後再冷凍。

五、冷凍前沒把空氣擠掉

專家認為做牛絞肉的廠商通常包裝不理想，所以消費者自己買了以後，最好移到較厚的塑膠袋，或專為冷凍設計的密閉儲存盒。此外，放進冰箱前要先把空氣擠光，現在有真空密封裝備很方便，不然用手盡量擠壓清光空氣也可以。

六、冰箱溫度有問題而不自知

長年在餐館任職的專家指出，冰箱出廠時內建的溫度計不見得總是可靠，推薦外掛兩組一件的基本類比式冰箱溫度計便宜又準，能確保冰箱冰度足夠，保持在華氏0度到40度之間，若肉品要長期儲藏，冰箱冷凍力要維持在0度以下。

七、未能防止食物交叉感染

食物交叉感染指的是細菌在運輸、貯存、退冰或烹飪時，由A物轉到B物上頭。在此指的是牛絞肉與其他食物可能接觸到而感染不明病菌，所以盡量在過程中，避免牛絞肉與其他食品接觸。

八、烹飪前牛絞肉未完全解凍

有些冷凍肉類常犯的處理錯誤，例如淋水解凍或放在流理台解凍，都不適合用在牛絞肉。最好是提早由冷凍區轉冷藏區，慢慢降溫而解凍。完全解凍能確保全部的牛絞肉烹調均勻，不會產生異味。