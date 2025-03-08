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一上班就得讓自己很忙？這些症狀代表可能有高功能焦慮症

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專家指出，高功能焦慮症患者通常是職場上成功且表現出色的人，他們表面光鮮亮麗，會隱藏自己的相關症狀。焦慮示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@energepic.com）
專家指出，高功能焦慮症患者通常是職場上成功且表現出色的人，他們表面光鮮亮麗，會隱藏自己的相關症狀。焦慮示意圖，非新聞當事者。（取材自[email protected]

職場上的成功人士，有時候內心不一定是開心或滿足的。赫芬頓郵報（HuffPost）報導，有些人不知道其實自己有「高功能焦慮症」（high-functioning anxiety），症狀包括思緒奔騰、緊張、時常擔憂等，這些人表面看起來沒有什麼不同，但內心備受煎熬，時常會認為「若我不把這件事完成，就會有不好的事發生」，日復一日，是難以處理的狀態。

心理學家萊昂斯（ Scott Lyons）說，高功能焦慮症患者通常是成功且表現出色的人，在家時或內心承受這種焦慮，但在職場或公共場合外表亮麗良好，不會對其他人表現出來。

報導訪問心理學家和心理健康專家後，列出其實是高功能焦慮症的六種工作習慣。

1. 完美主義者及什麼都要爭第一

佛羅里達州的心理諮商師莫蘭（Erin L. Moran）說，完美主義是高功能焦慮症的顯著特徵，他們凡事爭第一，但這是不可能的，若事情或結果被認為不夠好，他們會怪罪自己和他人，也覺得主管或同事對他們失望，儘管他們其實沒有。

2. 因為壓力和憂慮導致無法專注於工作

對於有高功能焦慮症的人來說，分心和無法集中精神完成工作是兩種十分常見的情況，他們通常會採取應對機制來有效地面對工作，萊昂斯說有些人可能在上班時戴耳機，幫助自己減少分心並更能控制自己接收的訊息。

莫蘭說，壓力、擔憂和焦慮是導致工作注意力不集中的原因，最終讓人更難專注於自己的任務，因為當一個人工作過度、壓力過大並給自己很大壓力時，由於焦慮導致的情緒能量消耗，大腦很可能會放棄一些東西。”

3. 尋求他人的保證和認可

安慰和認可對高功能焦慮症來說很重要，兩者決定他們每次上班時的表現、想法和情緒，也能緩解他們的焦慮。莫蘭說，尋求認可往往反映出一種恐懼反應，有時沒有被認可，只是別人可能別人忙於工作，這不代表自己做錯什麼。

4. 對日常生活最細微的改變都會反應過度

密西根州的心理學家萊諾（Michele Leno）說，高功能焦慮症的人可能會認為改變是不公平的，還會用好幾天時間的談論它，因為他們無法承受日常生活的任何干擾。

5. 把自己和同事比較

莫蘭說這症狀的根本是焦慮帶來的不安全感，這通常和害怕被拒絕、可望被視為有價值、想被認可及不想從他人獲得負面回饋的整體壓力有關。

6. 讓自己在上班時忙得不可開交

為了在工作中感受到價值，高功能焦慮症患者經常讓自己非常忙碌，莫蘭說他們可能會自願參與額外的工作，即便那些工作會帶來壓力和負擔，而持續的壓力和不平衡的工作量最終導致倦怠。

萊昂斯說，高功能焦慮症患者常工時過長，很少拒絕事情，往往傾向取悅他人，所以當被要求做某事時，他們無法果斷拒絕。

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