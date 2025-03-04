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番茄、芹菜解凍後變難吃 適合冷凍的蔬菜有哪些？

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不是所有蔬菜都適合長久保存，含水量少和纖維質少的蔬菜才適合放進冷凍庫。示意圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）
不是所有蔬菜都適合長久保存，含水量少和纖維質少的蔬菜才適合放進冷凍庫。示意圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

好市多Costco）這類量販店買蔬菜時，是否經常遇到分量過多而無法趁新鮮料理的煩惱呢？如果想讓蔬菜保鮮更久、攝取到充足的營養，那麼將蔬菜冷凍保存便是解決方案。要注意的是，不是所有蔬菜都適合長久保存，含水量少和纖維質少的蔬菜才適合放進冷凍庫。

日本媒體「grape」報導，採購蔬菜前，先搞懂蔬菜的差異，就不會再因為冷凍後蔬菜變味或口感變差而懊惱。適合冷凍保存的蔬菜有兩大特徵，一個是含水量少的蔬菜，另一個是纖維質少的蔬菜。

含水量少的蔬菜冷凍後，食感沒有太大變化，例如紅蘿蔔、南瓜、四季豆、馬鈴薯、花椰菜、玉米等就屬於這類，它們在解凍時不會釋放太多水分，因此不會變得過於軟爛。此外，含水量少的蔬菜不容易結霜，也有助於保持品質。

纖維質少的蔬菜，即便冷凍後口感也不會變差，例如菠菜、洋蔥、茄子、青椒等就是屬於這類蔬菜。纖維多的蔬菜冷凍後容易變得粗糙，口感不佳，但纖維少的蔬菜則不會有這個問題。特別像菠菜這種葉菜，生鮮時容易壞，但冷凍後能保存更久。

雖然有些蔬菜適合冷凍，但也有一些蔬菜冷凍後會嚴重改變口感和風味，一般來說，含水量高、纖維質多、和適合做沙拉或生食的蔬菜不適合冷凍保存。像是白菜、黃瓜、番茄、豆芽、高麗菜這類含水量高的蔬菜，解凍後會變得水水的，煮過也不好吃；牛蒡、蓮藕、芹菜、秋葵等這些纖維質多的蔬菜，解凍後可能會變得乾巴巴，影響口感。不過，這類蔬菜可以透過「燉煮或醃製」、「切薄一些」等方法預先處理，也能在冷凍後依然美味。

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