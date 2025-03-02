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不只胸痛 這些身體警訊代表可能隨時心臟病發

編譯潘勛／即時報導
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心臟病學會指出六個心臟病發的可能警訊。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
心臟病學會指出六個心臟病發的可能警訊。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

在英國，每5分鐘就有一個人因心臟病發而住院。胸痛、呼吸急促是可能心臟病發的徵狀，大家知之甚詳，但家醫科醫生夏赫(Bhavini Shah)指出，眼睛變色、杵狀指(digital clubbing)、腳腿腫大也是警訊，就容易讓人忽略。

每日郵報(Daily Mail)報導，有個特別古怪的心臟病發警兆是杵狀指，意思是指甲變厚變寬；血液的氧氣無法抵達那些指頭，就引發一種物質增生，加速指甲成長。

另外一個較不為人所知的徵狀是眼睛虹膜外出現一圈灰輪。研究指出，大約45%的人年紀超過40歲，其虹膜周圍就會出現那種脂肪輪狀物，到了60歲這個比例更來到約60%。虹膜外灰輪的出現，與冠狀動脈疾病有關，另指出血液中膽固醇比值太高。

夏赫醫生另警告大家要注意腳部腫大，也就是醫學上通稱的水腫。因為心臟弱，無法把血液有力地推動過全身，導致體液累積在腳、腿的靜脈。勞伊茲藥房(Lloyds Pharmacy)調查500名受訪者，知道這個徵狀與心臟病相關的人只有46%。

胸部疼痛，例如胸腔覺得有壓力、緊繃、有束縛或者很沉重，可能就是心臟病的徵兆，要快點撥打就醫電話；胸部疼痛是最容易察覺的徵兆，八成受訪民眾知道它是重大警訊。

呼吸短促是另一種，77%的人知曉這一點。夏赫醫生表示，假如心臟力道不夠強，無法讓血液流遍全身，體液就可能累積在肺部，以至於難以呼吸。

心律不整也是心臟病另一指標，七成受訪者知道這一點；雖然不見得與重大疾病直接相關，但就醫檢查，了解其成因，十分重要。

極度疲勞，以至於日常活動，或者溫和的運動都感到精疲力竭，也應該提高警覺。

心臟病

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