買回家要洗嗎？雞蛋存放有一定方式 6個小細節別放過

專家說雞蛋應以正確方式處理和儲存,避免感染食源性疾病。(取材自unsplash.com@Nik )

雞蛋 是健康飲食的一部分,也是很多人每天必吃的食物。雞蛋和肉類魚類一樣,需要有正確的處理和存放方式,否則可能會導致疾病,因為蛋殼上可能含有沙門氏菌,若處理或儲存方式或環境不對,細菌就會迅速繁殖,提昇食源性疾病發生的風險;Eat This Not That報導,食品專家提出六個安全處理雞蛋的技巧。

1. 應放在原本販售的盒子中

人道雞蛋廠商Eggfluencer的譚納( Sarah Beth Tanner)說,雞蛋盒是經過精心設計出來的完美儲存容器,消費者無須浪費時間和體力把蛋改放到其他沒那麼理想的容器裡。

Get Cracking報導,裝蛋的紙盒可以讓蛋不會透過蛋殼上的細孔吸收冰箱裡的味道,上面也標有有效日期,也能確保蛋以正確的鈍端位置朝上存放,這樣蛋黃才能保持在中間位置。

2. 放在冰箱中的正確位置

譚納說,避免把蛋放在冰箱上層、門上或任何冷氣不流通的角落,蛋可能會因此凍壞而破裂。

3. 存放於特定溫度

譚納指出,冰箱冷藏溫度設定在華氏40度或更低能防止細菌在蛋殼上孳生,建議冰箱溫度設定在華氏35至40度之間。

4. 摸過雞蛋應洗手

藍圍裙(Blue Apron)的主廚兼資深副總裁阿德勒(John Adler)說,沙門氏菌的風險不在於雞蛋,而是蛋殼,所以摸過雞蛋後就像衛生最基本的原則一樣,一定要洗手;食品科學顧問布萊恩(Bryan Quoc Le)說,最好用肥皂和熱水洗手。

5. 雞蛋不要清洗

譚納表示,用水洗蛋時水會透過雞蛋上的孔洞進到蛋中,細菌也順勢進到蛋中,若看到蛋殼上有髒汙,用抹布或廚房紙巾輕拭即可。

6. 不要離開冷藏太久

雞蛋一定要冷藏避免細菌孳生,譚納建議不要把雞蛋放在流理台上超過兩小時,因為細菌在溫暖的蛋殼上孳生很快,沙門氏菌的感染風險就大為提高。

另外,煮好的蛋應立刻食用,若沒有要馬上吃應冰起來,三至四天內要吃掉,如果煮有蛋的冷盤,建議下面要放置冰塊,避免感染食源性疾病。