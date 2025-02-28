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買回家要洗嗎？雞蛋存放有一定方式 6個小細節別放過

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專家說雞蛋應以正確方式處理和儲存，避免感染食源性疾病。（取材自unsplash.com@Nik ）
專家說雞蛋應以正確方式處理和儲存，避免感染食源性疾病。（取材自unsplash.com@Nik ）

雞蛋是健康飲食的一部分，也是很多人每天必吃的食物。雞蛋和肉類魚類一樣，需要有正確的處理和存放方式，否則可能會導致疾病，因為蛋殼上可能含有沙門氏菌，若處理或儲存方式或環境不對，細菌就會迅速繁殖，提昇食源性疾病發生的風險；Eat This Not That報導，食品專家提出六個安全處理雞蛋的技巧。

1. 應放在原本販售的盒子中

人道雞蛋廠商Eggfluencer的譚納（ Sarah Beth Tanner）說，雞蛋盒是經過精心設計出來的完美儲存容器，消費者無須浪費時間和體力把蛋改放到其他沒那麼理想的容器裡。

Get Cracking報導，裝蛋的紙盒可以讓蛋不會透過蛋殼上的細孔吸收冰箱裡的味道，上面也標有有效日期，也能確保蛋以正確的鈍端位置朝上存放，這樣蛋黃才能保持在中間位置。

2. 放在冰箱中的正確位置

譚納說，避免把蛋放在冰箱上層、門上或任何冷氣不流通的角落，蛋可能會因此凍壞而破裂。

3. 存放於特定溫度

譚納指出，冰箱冷藏溫度設定在華氏40度或更低能防止細菌在蛋殼上孳生，建議冰箱溫度設定在華氏35至40度之間。

4. 摸過雞蛋應洗手

藍圍裙（Blue Apron）的主廚兼資深副總裁阿德勒（John Adler）說，沙門氏菌的風險不在於雞蛋，而是蛋殼，所以摸過雞蛋後就像衛生最基本的原則一樣，一定要洗手；食品科學顧問布萊恩（Bryan Quoc Le）說，最好用肥皂和熱水洗手。

5. 雞蛋不要清洗

譚納表示，用水洗蛋時水會透過雞蛋上的孔洞進到蛋中，細菌也順勢進到蛋中，若看到蛋殼上有髒汙，用抹布或廚房紙巾輕拭即可。

6. 不要離開冷藏太久

雞蛋一定要冷藏避免細菌孳生，譚納建議不要把雞蛋放在流理台上超過兩小時，因為細菌在溫暖的蛋殼上孳生很快，沙門氏菌的感染風險就大為提高。

另外，煮好的蛋應立刻食用，若沒有要馬上吃應冰起來，三至四天內要吃掉，如果煮有蛋的冷盤，建議下面要放置冰塊，避免感染食源性疾病。

雞蛋

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