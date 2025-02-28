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房產被莫名移轉？3招防常見騙局

影響信用評分甚至破財 五種帳單快設定自動繳款

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專家建議五種帳單設定自動付款，以免產生嚴重後果。示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
專家建議五種帳單設定自動付款，以免產生嚴重後果。示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

生活忙碌，難免會忘記按時繳納帳單，但遲繳或未繳可能導致鉅額罰款，也會影響個人信用評分。理財網站GOBankingRates報導，專家建議五種帳單可以設定自動付款，更有效率地管理個人財務。

1. 信用卡帳單

註冊投資顧問梅西斯（Alissa Krasner Maizes）表示，她偏好以定期自動扣繳個人服務與信用卡帳單，簡化財務管理；不但不用擔心遲繳，省下的時間與精神還能做其他增加收入的事情。不過她仍會定期檢查明細，確保費用無誤。

2. 房貸

屋主應該都知道維持個人信用評分的重要性，如果遲繳或未繳房貸將會嚴重影響分數。財富顧問尤次特（Jim Eutsler）說，透過自動支付房貸，他每個月能固定多付一點錢償還本金。

3. 保險

Flintfox行銷總監布蘭斯（Cath Brands）說，保險費帳單是絕對應該準時繳交的非必要帳單之一，因此她設定每月自動繳交個人壽險與健康保險費。拖欠保險費可導致嚴重後果，例如汽車保險公司可能會終止契約、健康保險只要一個月未付款就可能失效，一旦遭遇事故或疾病，將需要獨立承擔所有費用。也可能面臨在下一次開放登記前失去保險的風險。

4. 退休金儲蓄

ThePricer資深編輯謝爾比（Lisa Shelby）表示，她已設定向自己的退休帳戶與投資組合定期自動投注資金。這個被稱為平均成本法（Dollar-Cost Averaging）的策略，讓她能不受市場波動持續投資，並受益於複利的力量。

5. 公用事業帳單

ParamountQuote保險顧問公司創辦人康恩（Tim Connon）說，他會確保網路、電費與手機帳單處於自動扣款狀態，避免發生服務中斷而漏接重要電話或影響工作，同時也能放鬆享受假期，或處理家中的緊急事件。

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