科幻劇情邏輯不通？「濾鏡」李蘭迪撐顏值 檀健次挨酸身高成謎

都市奇幻愛情喜劇《濾鏡》在騰訊視頻正式開播。（取材自劇照）

都市奇幻愛情喜劇「濾鏡」在騰訊視頻開播，首播熱度高達21000次播放量，迅速引發觀眾熱議。該劇由檀健次 、李蘭迪 主演，主打新穎的劇情設定，成為討論焦點。

根據《搜狐》報導指出，「濾鏡」的故事圍繞普通女孩蘇橙橙(李蘭迪飾)展開，她意外獲得「濾鏡手鐲」，擁有變換容貌的能力，能夠化身為不同身份，如大美女蘇渺、女博士方謹以及「撕漫男」全勝唐。在體驗不同身份生活的同時，她也用這項能力幫助他人。唐奇(檀健次飾)對蘇渺一見鍾情，與方謹惺惺相惜，同時也欣賞全勝唐。然而，蘇橙橙為了保守手鐲秘密，多次對唐奇撒謊，導致他反覆失去所愛，甚至影響了眼疾病情，令蘇橙橙愧疚不已。最終，唐奇得知真相，兩人攜手面對挑戰，並共同推動特色高端美妝品牌，傳遞「真實美」的理念。

該劇播出後，圍繞演員表現的爭議不斷。其中，35 歲的檀健次因外型陷入熱議。官方數據顯示他身高 174 公分，但與 168 公分的李蘭迪同框時，被網友調侃宛如「姐弟戀」。尤其李蘭迪穿上高跟鞋後，兩人的身高差距不明顯，甚至在一場樓梯戲中，被發現劇組安排了 15 公分增高墊，「檀健次身高之謎」因此登上熱搜。

不過，檀健次在喜劇節奏的掌控上獲得專業人士認可，特別是毒舌教授形象展現出冷幽默風格。此外，他發現女主秘密時的微表情處理細膩，還有一場被泡麵嗆到的即興表演更被製成表情包，在社群平台瘋傳。

李蘭迪則面臨顏值方面的討論。為了凸顯「容貌焦慮」這一主題，劇組特別安排她素顏、淋雨後脫妝的橋段。然而，即便如此，她的五官依然精緻，彈幕上充滿驚訝評論。當劇中女主以「最醜」造型出席同學會時，反而被觀眾盛讚為「破碎感美學天花板」。儘管外型爭議不斷，但李蘭迪的演技獲得一致好評，特別是在雨夜喊出「這張臉才是我的原罪」時，成功傳遞出角色的痛苦與掙扎，令觀眾動容。

在劇情方面，「濾鏡手鐲」的科幻設定本應是亮點，然而首播四集卻暴露出部分邏輯問題。蘇橙橙變身「撕漫男」與檀健次對戲時，鏡頭刻意迴避性別轉換細節，讓部分觀眾認為特效水準不如經典劇《第八號當舖》。此外，男女主的感情推進過度依賴誤會堆疊，特別是男主因為學生時期的「霸凌誤會」對女主惡語相向，這類「虐妻」劇情讓年輕觀眾感到不適。

儘管「濾鏡」爭議不斷，但其商業價值不容小覷。根據雲合數據顯示，該劇首播市占率達 18.7%，超越同期由劉詩詩主演的「掌心」。這種「邊罵邊看」的現象，反映出觀眾在對仙俠劇產生審美疲勞後，願意接受都市輕喜劇的創新嘗試。至於「濾鏡」能否憑藉獨特的敘事方式和對觀眾習慣的掌控，突破爭議成為爆款，仍值得持續關注。