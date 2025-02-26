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有科學根據 兩原理讓隔夜湯加熱後變更好喝

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在化學原理和心理作用共同作用下，大部分的隔夜湯加熱後反而風味更好。湯品示意圖。（取材自pexels.com@Foodie Factor）
在化學原理和心理作用共同作用下，大部分的隔夜湯加熱後反而風味更好。湯品示意圖。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

剩菜剩飯聽起來很不討喜，很多人覺得隔餐的食物或冰過再加熱的食物很難吃，但有些人會覺得沒喝完的湯冰過再加熱後，似乎喝起來更好喝、味道更濃，這不是錯覺，在化學原理和心理作用的共同作用下，冷藏再加熱的湯有時候風味確實更加。

The Takeout報導，隔餐的湯變得更好喝，心理作用是其中一個原因。在忙碌一整天後，當冰箱裡有一碗只要加熱就能喝的湯，身心會感到很滿足；另外，知覺疲勞是另一個原因，當你在煮湯時，好幾個小時持續看到、聞到和想到那鍋湯，因此當湯煮好之後，那份湯就比較無法激發食慾或刺激感官，但隔天重新再聞到同樣的湯就是另一回事了。

讓隔餐湯變好喝的因素還有化學原理。無論是清湯還是濃湯、燉湯，幾乎每種湯都有很多油脂和水溶性化合物，時間久了，這些化合物會逐漸分解並散布在容器中，當湯放在冰箱時，湯的鹹味、辣味和香味會擴散，讓湯的味道更濃也更融合。

報導指出，若剛煮好的湯有點稀時不需擔心，因為湯中的澱粉分子會吸收周邊的水氣，讓湯變得醇厚。

然而，不是所有的湯都「愈陳愈香」，有放麵的湯例如義大利麵湯（pastina soup）就不適合隔餐吃，因為裡面的麵條隨著泡在湯裡的時間越久，會膨脹及變軟，讓人看了完全沒食慾，口感風味盡失；所以，只有大部分的湯能夠多放一兩天還能風味更佳。

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