我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「怎麽老成這樣？」70歲成龍被偶遇 網民驚不敢信

川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向

川普吻馬斯克腳趾…住房部電視被駭「真正的國王萬歲」

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮在X平台上推出「川普國王萬歲」的貼文，引發更多爭議。(取自X平台)
白宮在X平台上推出「川普國王萬歲」的貼文，引發更多爭議。(取自X平台)

川普總統以及馬斯克的大規模聯邦政府裁員行動已引起不滿，且各處都能看到聯邦公務員反抗跡象。聯邦住房與都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)遭人惡作劇放上人工智慧(AI)生成影片，內容是川普親吻馬斯克的腳趾；優勝美地國家公園(Yosemite National Park)的員工則在酋長岩(El Capitan)頂端倒掛美國國旗。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，此前住房部等聯邦部門的一些管理層被告知，機構員工數量可能砍半。兩名匿名住房部員工證實，24日大家進華盛頓特區總部辦公室時，就看到該惡作劇影片在內部電視上播放的，除了親腳還有一行字：「真正的國王萬歲」(Long live the real king)。這是暗諷川普19日發文提到推翻紐約市堵車費計畫時自喻國王，他發文說，「賭車費被封殺了。曼哈頓以及整個紐約市都獲救。國王萬歲。」

一名住房部員工表示工作人員們將假視頻視為抵抗的跡象，也帶來了很多歡笑聲；第二位員工則說，大家都在談論這件事並大笑。

X平台上，一個與眾議院金融服務委員會民主黨人有關的帳戶也乘機發文嘲諷「不是所有的英雄都披著斗篷」。住房部部長特納(Scott Turner)的代表們譴責這一反應，發文回擊「濫用納稅人資源不是什麼英雄事蹟。」

優勝美地國家公園員工則是為了抗議川普政府削減國家公園管理局(National Park Service)員工人數，本月稍早共被砍掉1000人。22日晚上，一群憤怒的優勝美地員工將國旗倒掛在酋長岩峰頂。提供國旗的公園維修技師卡本特(Gavin Carpenter)表示，他們要讓大家關注正在發生的事，因為國家公園是每個美國人的財產，「失去人手又想讓公園繼續開放，是撐不下去的。」

員工表示人手減少將導致排隊時間更長、廁所更骯髒、徒步旅行和露營更危險。且原本的員工其實薪水並不高，只是熱愛大自然、可以欣賞到美景和日落而工作。川普政府面對強烈反對後表示，將恢復至少50個維護和清潔工作，並季節性雇用額外3000名員工。

川普 優勝美地 紐約市

上一則

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

延伸閱讀

配合俄勝利日？學者：俄烏可能5/9前停火 川普：沒這麼快

配合俄勝利日？學者：俄烏可能5/9前停火 川普：沒這麼快
川普鬆口談過：普亭會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭

川普鬆口談過：普亭會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭
保守派大選勝出 帶來歐盟新契機…德國能率歐洲抗川普？

保守派大選勝出 帶來歐盟新契機…德國能率歐洲抗川普？
川普：對加墨的25%關稅會按計畫「準時」推動

川普：對加墨的25%關稅會按計畫「準時」推動

熱門新聞

還沒成熟的酪梨有幾個催熟方法，也有直接食用的方法。酪梨。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

2025-02-21 20:05
三大生肖晚年生活獨立自主。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

2025-02-22 22:35
「2024年娛樂明星商業價值TOP10」榜單出爐，楊紫（左）和王一博（右）名列第二、三名。（取材自微博）

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2025-02-18 21:09
四血型如何花掉意外之財。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Esra Saltürk）

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

2025-02-21 22:25
12星座「不回顧過去」排名。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

2025-02-19 22:40
在家洗滌和保養羽絨外套不困難。示意圖。（取材自pexels.com@Vlad Chețan）

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

2025-02-20 21:05

超人氣

更多 >
三月新氣象4生肖迎財運亨通 他得主管賞識事業再進步

三月新氣象4生肖迎財運亨通 他得主管賞識事業再進步
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」