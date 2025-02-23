不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物都適合放冰箱。冰箱示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Darrien Staton）

冰箱可以讓食物保鮮，但若儲藏方式不對，反而可能讓食物更快壞掉。商業內幕（Business Insider）報導，用冰箱保存食物時有幾件事要記住，用對方式才能保存更久，也能避免生病或頻繁購買浪費錢。

香草類要像鮮花一樣有足夠水分，軟類香草如荷蘭芹、香菜和羅勒可以先把莖切除，確保葉子乾燥後放入一小杯水中，再用小塑膠袋套在香草上，這樣可以維持鮮度至少兩周；硬類香草如迷迭香、百里香和鼠尾草可以用廚房紙巾先簡單包起再放到密封袋中，可以放二至三周。

柑橘類水果的酸可以讓其他水果切片保鮮，例如檸檬汁可以讓酪梨 切片維持新鮮，因此可以在還沒有要吃的半個酪梨或沙拉上的酪梨灑些檸檬汁，順帶一提，若酪梨只要先吃一半，建議保存有核那一半，有助於維持新鮮。另外，還沒成熟的酪梨放室溫就好，無須放冰箱。

新鮮的蔬菜水果放入冰箱前不用清洗，等到要吃時再洗即可，因為清洗後的水分會加快蔬果腐敗的速度。

某些蔬果不能放在一起，會產生乙烯的水果如蘋果、香蕉和酪梨應單獨存放，比較不會產生乙烯的蔬菜如花椰菜、紅蘿蔔及馬鈴薯可以成堆存放，但也建議不要和其他蔬果一起放；甜椒、莓果和羽衣甘藍則是怎麼放都可以。

芹菜冷藏前建議用鋁箔紙緊緊包住整支莖，冰之前也不要切或洗。

番茄需依照熟度儲存。還沒成熟的綠番茄應放入紙袋，莖朝下，成熟的番茄則放於室溫，彼此分開，避免陽光照射；過熟的番茄可以冷藏阻止變更熟，煮之前應放幾分鐘讓其恢復風味。

莓果遇到水分特別容易發霉，要吃之前再洗。可以在水中浸泡清洗後放入濾鍋或任何通風良好的容器，再放到冰箱架上，千萬不要放到冷藏抽屜裡。

如果要把起司冰起來，可以用多孔蠟紙、蠟紙或烤盤紙仔細包好在放入沒有密封的塑膠袋中，包住起司的紙形成起司和塑膠袋間的屏障，塑膠袋則讓起司不會變乾；味道濃烈的起司不要和香氣重的水果一起放，因為它們會吸收彼此的氣味。

乳製品避免放在冰箱門上，因為冰箱常開關，門的溫度會不一致，讓牛奶很快變質，建議放在中間或底部的架上，特別是靠近冰箱後面，那邊的溫度比較恆定，蛋也最好放冰箱架上，而非冰箱門上。

買回來的肉若幾天內沒有打算煮，建議冷凍，農業部說生的禽肉可以冷凍9個月，整隻未切的生禽肉可放到一年，生肉視切塊大小，可以放兩個月到一年。

葉菜類可以稍微用廚房紙巾包裹再冰，例如羽衣甘藍和萵苣可以先洗過、晾乾後用微濕的紙巾包住再放到密封袋，但密封袋不要緊閉，可以留一個縫，避免濕的紙巾被凍住。

生薑很好保存，可以放入密封袋，記得將空氣擠出，再放到冰箱保鮮盒中。

咖啡 豆千萬不要冰，它們遇到水氣會冷凍灼傷，最好的保存方式是放到密封容器中，存放於乾燥黑暗的地方如食物儲藏間。

不要冰的還有麵包和鳳梨。麵包放冰箱容易腐壞，放室溫即可，如果沒有這麼快要吃可以冷凍，最多放三個月，冷凍前若麵包比較大可以先切塊，因為冷凍解凍會讓麵包口感及質地盡失。未熟的鳳梨放室溫就好，熟了但還沒切開的鳳梨也是放室溫即可，一旦切開就要冷藏。

蘑菇則是一定要冰，買回家後應從包裝盒中拿出，清洗後徹底乾燥再用紙巾包住，放入紙袋後再放到冰箱，才能維持鮮度。

以下整理本文所述的18個冷藏保存蔬果注意事項：