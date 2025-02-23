不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞
冰箱可以讓食物保鮮，但若儲藏方式不對，反而可能讓食物更快壞掉。商業內幕（Business Insider）報導，用冰箱保存食物時有幾件事要記住，用對方式才能保存更久，也能避免生病或頻繁購買浪費錢。
香草類要像鮮花一樣有足夠水分，軟類香草如荷蘭芹、香菜和羅勒可以先把莖切除，確保葉子乾燥後放入一小杯水中，再用小塑膠袋套在香草上，這樣可以維持鮮度至少兩周；硬類香草如迷迭香、百里香和鼠尾草可以用廚房紙巾先簡單包起再放到密封袋中，可以放二至三周。
柑橘類水果的酸可以讓其他水果切片保鮮，例如檸檬汁可以讓酪梨切片維持新鮮，因此可以在還沒有要吃的半個酪梨或沙拉上的酪梨灑些檸檬汁，順帶一提，若酪梨只要先吃一半，建議保存有核那一半，有助於維持新鮮。另外，還沒成熟的酪梨放室溫就好，無須放冰箱。
新鮮的蔬菜水果放入冰箱前不用清洗，等到要吃時再洗即可，因為清洗後的水分會加快蔬果腐敗的速度。
某些蔬果不能放在一起，會產生乙烯的水果如蘋果、香蕉和酪梨應單獨存放，比較不會產生乙烯的蔬菜如花椰菜、紅蘿蔔及馬鈴薯可以成堆存放，但也建議不要和其他蔬果一起放；甜椒、莓果和羽衣甘藍則是怎麼放都可以。
芹菜冷藏前建議用鋁箔紙緊緊包住整支莖，冰之前也不要切或洗。
番茄需依照熟度儲存。還沒成熟的綠番茄應放入紙袋，莖朝下，成熟的番茄則放於室溫，彼此分開，避免陽光照射；過熟的番茄可以冷藏阻止變更熟，煮之前應放幾分鐘讓其恢復風味。
莓果遇到水分特別容易發霉，要吃之前再洗。可以在水中浸泡清洗後放入濾鍋或任何通風良好的容器，再放到冰箱架上，千萬不要放到冷藏抽屜裡。
如果要把起司冰起來，可以用多孔蠟紙、蠟紙或烤盤紙仔細包好在放入沒有密封的塑膠袋中，包住起司的紙形成起司和塑膠袋間的屏障，塑膠袋則讓起司不會變乾；味道濃烈的起司不要和香氣重的水果一起放，因為它們會吸收彼此的氣味。
乳製品避免放在冰箱門上，因為冰箱常開關，門的溫度會不一致，讓牛奶很快變質，建議放在中間或底部的架上，特別是靠近冰箱後面，那邊的溫度比較恆定，蛋也最好放冰箱架上，而非冰箱門上。
買回來的肉若幾天內沒有打算煮，建議冷凍，農業部說生的禽肉可以冷凍9個月，整隻未切的生禽肉可放到一年，生肉視切塊大小，可以放兩個月到一年。
葉菜類可以稍微用廚房紙巾包裹再冰，例如羽衣甘藍和萵苣可以先洗過、晾乾後用微濕的紙巾包住再放到密封袋，但密封袋不要緊閉，可以留一個縫，避免濕的紙巾被凍住。
生薑很好保存，可以放入密封袋，記得將空氣擠出，再放到冰箱保鮮盒中。
咖啡豆千萬不要冰，它們遇到水氣會冷凍灼傷，最好的保存方式是放到密封容器中，存放於乾燥黑暗的地方如食物儲藏間。
不要冰的還有麵包和鳳梨。麵包放冰箱容易腐壞，放室溫即可，如果沒有這麼快要吃可以冷凍，最多放三個月，冷凍前若麵包比較大可以先切塊，因為冷凍解凍會讓麵包口感及質地盡失。未熟的鳳梨放室溫就好，熟了但還沒切開的鳳梨也是放室溫即可，一旦切開就要冷藏。
蘑菇則是一定要冰，買回家後應從包裝盒中拿出，清洗後徹底乾燥再用紙巾包住，放入紙袋後再放到冰箱，才能維持鮮度。
以下整理本文所述的18個冷藏保存蔬果注意事項：
1. 香草要有足夠水分
2. 柑橘類水果的酸能維持其他蔬果切片的新鮮
3. 未熟的酪梨不能冰
4. 蔬果冷藏前不要洗
5. 有些蔬果不能放一起
6. 芹菜可用鋁箔紙包住維持鮮度
7. 番茄需視熟度用不同方式保存
8. 莓果遇到水分很容易壞
9. 包住起司的塑膠袋或鋁箔紙不要緊緊裹住
10. 乳製品建議放冰箱中間或下層架上
11. 雞蛋放架上，不要放門上
12. 肉要冷凍
13. 生薑易於保持鮮度
14. 葉菜類用紙巾包住再冰
15. 咖啡豆不要冰
16. 麵包不要冰
17. 鳳梨不要冰
18. 蘑菇應冷藏
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