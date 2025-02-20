在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家洗滌和保養羽絨外套不困難。示意圖。（取材自pexels.com@Vlad Chețan）

輕便又保暖的羽絨外套，是寒冬中的外出必備衣物，然而就是因為太常穿了，也容易沾上污垢或異味，經常送乾洗覺得有點浪費錢，自己洗又怕傷害羽絨，Instagram用戶「sukkiri_sentaku_kaji」便分享如何在家保養羽絨外套的幾個要點。

日本媒體「grape」報導，每天都穿羽絨外套容易沾上雨雪髒汙，如果不是過於難處理的汙垢，其實在家就可以輕鬆清洗羽絨外套。「sukkiri_sentaku_kaji」拍攝影片說明，第一步，檢查羽絨外套的洗滌標籤，確認是否能水洗。如果可以，就開始動手吧。

步驟1：使用濃縮清潔液

首先，在洗手台或洗衣桶中加入少量溫水與濃縮洗衣劑，注意不要太稀。

用海綿沾附清潔液，輕拍袖口和領口這些特別髒的地方，讓清潔液滲透進去。

步驟2：輕拍清洗

接著，再多倒一些溫水加入清潔液中，調整至正常濃度，再將整件羽絨外套完全浸入其中。

羽絨外套浸水後，並不會立刻吸水，太用力按壓會溢出水，所以應該慢慢輕壓。

等到羽絨外套逐漸吸水後，輕拍輕揉大約30次。清洗時要輕柔，易髒的袖口和領口要多揉幾次。

步驟3：脫水後沖洗

輕拍輕揉後，開始用清水沖洗。為了提高效率，可以先用洗衣機脫水一次後再進行沖洗。

脫水後，洗手台換上乾淨的水，將羽絨外套浸入並輕拍沖洗，直到清潔液完全沖走。

沖洗一次後，再用洗衣機脫水一次，然後繼續沖洗並換水，重複這個過程，直到羽絨外套乾淨無泡為止。

步驟4：用粗一點的衣架晾乾

羽絨外套吸水後會變得很重，因此應該掛在粗一點的衣架上，並放在陰涼處晾乾。較厚的羽絨外套會更重，最好先平放讓它晾乾一段時間。

如果是在戶外晾乾，選擇通風良好的地方可以更快乾燥。若在室內，可以將羽絨外套掛在空調風口處，或者用電風扇來幫助乾燥。

當羽絨外套快乾時，可以輕輕拍打內部的羽絨，讓羽毛鬆散，這樣會更蓬鬆，洗滌之餘也達到保養效果。

不過，如果你的羽絨外套體積較大或是長款版型，濕了之後會變得很重，在家脫水和晾曬可能不容易，建議還是送洗吧！