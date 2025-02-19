回家又餓又累 25分鐘搞定這道紅糖烤鮭魚排

紅糖烘烤鮭魚排這道菜做起來很快，味道鮮美又營養。（取材自Instagram@inspiredtaste）

鮭魚料理起來好像總是很花時間？現在，內容創作者瓊安娜‧蓋拉格(Joanne Gallagher)分享自己沒時間、工作忙碌又很餓，但想吃鮭魚必做的「紅糖烘烤鮭魚排」這道菜，僅需25分鐘就能做好，而且營養好吃。

「parade.com」報導，要做紅糖烘烤鮭魚，主要成分為鮭魚肉片、鹽、紅糖、刮磨下來的檸檬皮、煙薰口味的紅甜椒粉。搭配的綠色蔬菜有四季豆、蘆筍、櫻桃番茄或者豌豆。

先把紅糖、磨碎的檸檬皮、鹽與紅甜椒粉在小碗裡混合均勻。在鮭魚肉片上灑好橄欖油，再大量把調好的香料抹在鮭魚片上。

接下來把鮭魚肉放在烘烤盤上，如果愛加青菜如四季豆，可以把它們圍繞在魚肉旁。接下來再放進烤箱，用華氏400度烤上15到20分鐘，直到鮭魚肉變得不透明，可以輕鬆用叉子都切開為止。想取得完美烤熟度，可以用溫度計，在烤箱溫度華氏125度時，把魚肉取出，那麼鮭魚肉片中心會略呈粉紅。再擠一些鮮檸檬汁滴在魚肉上，就可以上桌。

這樣做出來的鮭魚排軟嫩多汁，外皮焦糖化而很漂亮，而且花費的心力很少。

這種鮭魚排與很多副菜都很搭配，如果不喜歡前述的蔬菜，還可以換成烤、蒸過的青花菜或抱子甘藍。

紅糖烘烤鮭魚排還可以搭配沙拉、番薯、紅蘿蔔、玉米或者青檸香菜飯。料理食材只花約10分鐘，進烤箱約15到20分鐘，做起來快又好吃，料理新手都能成功，不管是累了一天回家沒什麼力氣，或者特殊場合端上餐桌，都很完美。

如果想當預備菜，可以在晚餐時做好，隔天與沙拉一起吃當午餐，甚至可以把剩下來的魚肉弄碎，加些美乃滋、香草，用來做成三明治、沙拉，也是早餐的好選項。