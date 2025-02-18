家裡常備準沒錯 Trader Joe's披薩麵團也能烤成肉桂捲

TikTok網友「@HorseGirlsSister」示範如何將Trader Joe's的披薩餅皮麵團做成肉桂捲。(翻攝TikTok @HorseGirlsSister )

Trader Joe's 的披薩餅皮麵團可不只能做披薩，把它稍微加工、加點奶油和肉桂粉等原料，可以讓披薩餅皮變身完美肉桂捲，外型和香味完全不輸店裡販售的，過程不到兩小時，但成品卻能讓人誤會你在廚房忙了一整天。

Daily Meal報導，無論是周日想吃個悠閒的早餐，還是家中突然有朋友到訪，Trader Joe's的披薩餅皮麵團可以幫助你在短時間內變出美味肉桂捲，「這也是為什麼常有人建議冰箱要常備Trader Joe's的披薩餅皮麵團」。

TikTok 網友「@HorseGirlsSister」示範如何將Trader Joe's的披薩餅皮麵團做成肉桂捲，影片吸引兩萬多名網友按讚。

先將麵團退冰，在檯面上灑點麵粉，把麵團放上並桿成長方形，在碗中混合肉桂、糖和奶油後塗在麵團上，可以再灑一些肉桂粉增添風味。塗好後把麵團捲呈長條狀再切成塊，放入平底烤盤，將烤箱溫度設定在華氏350度烤20分鐘，烤好後灑上糖霜，美味的肉桂捲就出爐了。

這個方法不限於製作肉桂捲，也可以用來做甜甜圈或椒鹽捲餅，甚至可以用慢燉鍋做成猴麵包（monkey bread），也因為如此讓Trader Joe's的披薩餅皮麵團有一群死忠顧客。

披薩麵團的用途很廣，是因為它的基本原料和其他麵團極為相似，都是麵粉、酵母、糖和水，有些肉桂捲的麵團會加蛋、牛奶 和奶油，但用Trader Joe's的披薩餅皮麵團做出來的肉桂捲味道一點都不遜色。

若想提升肉桂捲風味，可以加入切碎的堅果或葡萄乾，還可以加切碎的蘋果，讓人咬下後充滿驚喜感；不管加什麼配料，這道甜點都是可以迅速上桌的方便料理。