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「哪吒2」導演棄醫學動畫不認命 啃老4年都吃這2物

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導演餃子憑「哪吒」系列電影，登頂中國影史導演票房榜。（取材自微博）
導演餃子憑「哪吒」系列電影，登頂中國影史導演票房榜。（取材自微博）

「哪吒2」導演餃子(本名楊宇)超越陳思誠，登頂中國導演票房榜榜首。潮新聞報導，哪吒的背後，是餃子的自我投射。他將自己的叛逆、不認命、死磕，融入在這個小小的身軀之中，讓這個虛擬的角色，變得有血有肉。

「叛逆」、「乖娃娃」是餃子的初中班主任伍福先對他的評價。同學們喊他叫「土豆」，印象中這個男孩總是非常羞澀，不愛和女生說話，下課時常拿出自己的繪畫本隨手畫畫。

誰也沒想到，這樣一個溫和穩當的人做了一個異常叛逆的決定——放棄「鐵飯碗」的醫學專業，轉行自學動畫。「在很多人看來不可思議，但我堅持做自己喜歡的事兒，不被外界左右。」餃子說。

報導指出，餃子在大三時迷上了3D動畫設計，為此，家裡人給餃子買了一台萬把塊的電腦。畢業後近4年的時間裡，沒有任何收入來源的餃子，一心撲在了做動畫短片「打，打個大西瓜」上。

當時很多人都覺得他是不務正業，還有同學到家裡探望他，最後和他說「好自為之」。

「我能走上這條道路也是多虧了父母對我的支持與包容，我也希望能把自己的真實感悟、感觸，融入我的作品中。」餃子說。

父親過世後，母子倆一起住到了華西壩旁邊，靠餃子媽媽每個月1000元人民幣(約137美元)的退休金維繫生活。為此，媽媽經常去超市購買特價食品，衣服也幾乎沒有換過新的，全素食和泡麵，成了家常便飯。

餃子鏡頭下的李靖夫婦，比起苛責、訓斥和懲罰，做更多的是叮嚀和掛念。當哪吒被百姓誤解時，李靖做的第一件事是調查事情真相，還兒子一個清白。母親殷夫人則常常反思自己給哪吒的陪伴是否不夠，在關鍵時刻總是站在哪吒前面，給予他無條件的愛。

在天元鼎中被煉化成丹前，殷夫人深深地抱住了中穿心咒、渾身是刺的哪吒，說出了那句讓無數觀眾落淚的台詞：「娘只想再抱抱你，娘不能陪伴你長大了，今後的路你要自己走。娘從沒在乎你是仙是魔，娘只知道，你是娘的兒，娘永遠愛你。」

「後來看到『哪吒』中哪吒媽媽無處不在的關愛，我第一時間就想到了那些年他媽媽的不容易。」餃子的同學王洪偉說。

餃子說：「他（哪吒）身上一定有我的一些性格、想法的映射，與此同時，對於我想幹幹不了的事兒，哪吒是可以幫我去幹的，因為他更極致，更張揚，更純粹。」

圖為兒童在「哪吒2」電影海報展板前合影。（中新社）
圖為兒童在「哪吒2」電影海報展板前合影。（中新社）
2月11日在澳洲雪梨MAX影院前拍攝的「哪吒2」大屏。（新華社）
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