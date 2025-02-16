我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

魯比歐：普亭對烏克蘭和平認真程度 數日內可見分曉

同一雙鞋每天穿…壞了再換？ 足鞋權威曝「健康穿法」：能防腳底疾病

記者廖靜清／台北即時報導
日本足鞋權威分享，選鞋務必試穿，勿讓腳部結構受到擠壓。（123RF）
日本足鞋權威分享，選鞋務必試穿，勿讓腳部結構受到擠壓。（123RF）

出門前，有些人會根據服裝穿搭換鞋，有些人則老是穿上同一雙，等到穿壞了才換。日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，從足部健康的角度來看，鞋子最好隔天交替穿，除了延長使用壽命，還能預防腳底疾病。

原田繁指出，每天都穿著同樣的鞋子，很快就會磨損，失去支撐力、防護彈性，導致走路時出現腳底施力不均，不自覺改變姿勢以保持身體穩定度，慢慢出現肌肉骨骼問題。如果鞋墊、鞋底磨平了，甚至會長繭、起水泡。他建議，鞋子穿一天、休息至少一天，在理想情況下，一周內應該輪換穿2到3雙鞋。

長期穿同一雙鞋，還容易因為汗水、濕氣持續累積在鞋子內，引起細菌滋生、產生異味，也容易有香港腳。原田繁建議，選鞋除了靠自己的經驗與舒適度，還要留意「鞋子功能、穿對尺寸、正確穿法」三大重點，別再塞手指量鞋長，讓鞋匠測量腳的準確尺寸才能避免扭傷、磨腳。

腳部疼痛，不一定是疾病的關係，最大關鍵是穿錯鞋子！日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，買鞋的重點在於選對功效、尺寸以及正確穿戴，許多人「憑感覺」買鞋，根據自己的經驗決定尺碼，等到穿出問題後，才驚覺「原來我的腳是這個size。」

原田繁強調，可以讓製鞋類人員、門市銷售人員測量腳的準確尺寸，並了解自己是否有扁平足、高足弓等問題，甚至可以在鞋子底加裝立體鞋墊，提供腳底支撐及舒適的緩震效果。

原田繁提醒，買鞋最重要的事情就是「試穿」並正確穿戴。穿鞋的時候，腳跟緊貼鞋子後跟，接著拉緊鞋帶；雙腳都要穿，並在商店裡走一圈，邊走邊檢查是否合腳。如果鞋子選對了，其實皮鞋也可以很舒服，兼顧美觀及舒適感。

透過每天穿著正確的鞋子，原田繁認為，可以管理腳部以預防腳部疾病問題。如果發現腳趾有問題，可運用功能性的襪子或是五趾襪，改善拇囊炎以及支撐足弓，減緩長時間走路的疲勞。

日本 穿搭 香港

上一則

冰球／2萬加拿大球迷噓爆美國歌 美加球員9秒內3度打架

延伸閱讀

那些與「蒙娜麗莎」同展間的名畫 你知道幾幅？

那些與「蒙娜麗莎」同展間的名畫 你知道幾幅？
養生／糖尿病足部護理+運動 防病變

養生／糖尿病足部護理+運動 防病變
像臉一樣大…這是「小」籠包嗎？紐約一家餐廳賣的重達6盎司

像臉一樣大…這是「小」籠包嗎？紐約一家餐廳賣的重達6盎司
MLB／球鞋賣贏喬丹？大谷被誇到苦笑

MLB／球鞋賣贏喬丹？大谷被誇到苦笑

熱門新聞

圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

2025-02-13 14:00
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
四生肖今年事業運勢旺。（取材自pexels.com@ fauxels ）

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

2025-02-13 00:15
三星座財運愛情運勢雙豐收。示意圖。(美聯社)

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

2025-02-13 22:15
法國名廚裴平的家傳雞湯麵，做來簡單又爽口。（取材自youtube@KQED）

法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

2025-02-12 19:05

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了
值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費