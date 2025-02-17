我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

泰大麻園失火 濃煙瀰漫居民遊客全茫 不停傻笑比大拇指

TVBS新聞網／編輯 廖國安／責任編輯 編輯組 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

泰國觀光勝地芭達雅（Pattaya）一處大麻種植園於13日晚間10時16分發生嚴重火警，消防隊員歷經30多分鐘奮戰才將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡，然而，火災引發的濃煙瀰漫整條巷弄，附近居民和遊客紛紛感到不適，甚至出現暈眩、頭痛等症狀，更有許多人情不自禁地傻笑起來，場面十分混亂。

據Thaiger、khaosod等媒體報導，這起火警發生在芭達雅一棟4層商業大樓內，起火點位於2樓的「Little Christiania Co., Ltd.」大麻種植園。警方獲報後，立即會同消防隊、志工等單位火速趕往現場滅火。由於濃煙不斷竄出，空氣中還明顯瀰漫著大麻味，讓救災行動備感困難，最終花了30多分鐘才將火勢控制住。

警方在嫌犯葉賢明住處發現非法種植的大麻。圖為示意圖。(美聯社)
警方在嫌犯葉賢明住處發現非法種植的大麻。圖為示意圖。(美聯社)

該大樓40歲女警衛馮桑蒂亞（Kanchana Fungsanthia）表示，公司持有種植大麻的官方許可證，推測可能是電線短路導致火警。這場意外雖然造成約20萬泰銖（約5923美元）的損失，但所幸無人傷亡。

然而，事件更讓人熱議的是火災帶來意想不到影響。由於濃煙中含有大麻成分，讓附近居民和遊客紛紛表示感到暈眩、頭痛、眼睛紅腫，但也有不少人情不自禁地咯咯傻笑，整個巷弄「嗨」翻天，有些遊客看到媒體採訪，甚至開心地豎起大拇指，場面既混亂又滑稽。

泰大麻園失火！濃煙瀰漫居民遊客全茫了　不停傻笑比大拇指

TVBS新聞網

大麻 觀光 泰國

上一則

「哪吒2」導演棄醫學動畫不認命 啃老4年都吃這2物

下一則

2月17日星座運勢 雙子要有自信 天蠍運勢欠佳

熱門新聞

圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

2025-02-13 14:00
四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
四生肖今年事業運勢旺。（取材自pexels.com@ fauxels ）

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

2025-02-13 00:15
三星座財運愛情運勢雙豐收。示意圖。(美聯社)

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

2025-02-13 22:15
和某些星座的好友在一起，總能感到莫名安心。情境示意圖。(圖╱123RF)

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

2025-02-15 20:00

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉