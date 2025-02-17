泰大麻園失火 濃煙瀰漫居民遊客全茫 不停傻笑比大拇指

泰國觀光 勝地芭達雅（Pattaya）一處大麻 種植園於13日晚間10時16分發生嚴重火警，消防隊員歷經30多分鐘奮戰才將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡，然而，火災引發的濃煙瀰漫整條巷弄，附近居民和遊客紛紛感到不適，甚至出現暈眩、頭痛等症狀，更有許多人情不自禁地傻笑起來，場面十分混亂。

據Thaiger、khaosod等媒體報導，這起火警發生在芭達雅一棟4層商業大樓內，起火點位於2樓的「Little Christiania Co., Ltd.」大麻種植園。警方獲報後，立即會同消防隊、志工等單位火速趕往現場滅火。由於濃煙不斷竄出，空氣中還明顯瀰漫著大麻味，讓救災行動備感困難，最終花了30多分鐘才將火勢控制住。

警方在嫌犯葉賢明住處發現非法種植的大麻。圖為示意圖。(美聯社)

該大樓40歲女警衛馮桑蒂亞（Kanchana Fungsanthia）表示，公司持有種植大麻的官方許可證，推測可能是電線短路導致火警。這場意外雖然造成約20萬泰銖（約5923美元）的損失，但所幸無人傷亡。

然而，事件更讓人熱議的是火災帶來意想不到影響。由於濃煙中含有大麻成分，讓附近居民和遊客紛紛表示感到暈眩、頭痛、眼睛紅腫，但也有不少人情不自禁地咯咯傻笑，整個巷弄「嗨」翻天，有些遊客看到媒體採訪，甚至開心地豎起大拇指，場面既混亂又滑稽。

泰大麻園失火！濃煙瀰漫居民遊客全茫了 不停傻笑比大拇指

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