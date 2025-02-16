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試試用玻璃瓶煮舒肥牛排 軟嫩又多汁保證驚喜

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TikTok網紅「@dzunglewis」用玻璃瓶以真空低溫烹飪法烹煮牛排，她大讚煮出來的牛排軟嫩又多汁。(翻攝TikTok @dzunglewis )
TikTok網紅「@dzunglewis」用玻璃瓶以真空低溫烹飪法烹煮牛排，她大讚煮出來的牛排軟嫩又多汁。(翻攝TikTok @dzunglewis )

若常常煎牛排煎失敗，不妨嘗試另一種方法，只需要一個玻璃瓶和鍋子就能做出軟嫩又多汁的牛排。TikTok網紅「@dzunglewis」利用被稱為「舒肥」的真空低溫烹飪法（sous vide）烹煮牛排，又香又嫩的成果讓她大讚這個方法簡單又方便，10分滿分中值得給出9分高分。

Parade報導，「@dzunglewis」用玻璃瓶以真空低溫烹飪法烹煮牛排，影片累積超過2百萬次瀏覽；YouTuber 「Emmymade」也有類似的烹飪教學影片

「@dzunglewis」先將一塊沒有調味過的牛肉放進玻璃瓶中，接著將一顆洋蔥切半塞入，再放入迷迭香、新鮮大蒜片數片、幾顆對半切的櫻桃番茄、鹽巴、胡椒、少許橄欖油，蓋上蓋子後把瓶子搖一搖。

接著拿一條廚房抹布放在鍋內，把玻璃瓶放在抹布上，抹布的作用是為玻璃罐提供緩衝，因為水沸騰時玻璃瓶會在鍋內翻騰，可能會因撞擊鍋子而碎裂。放入玻璃瓶後倒入清水淹過瓶身，開火把水煮滾，大約煮一個小時就能盛盤上桌。

@dzunglewis

Testing a Steak in a Jar Recipe from TikTok! 🥩

♬ original sound - Honeysuckle

「@dzunglewis」說用這個方式煮出來的牛排香氣誘人，吃起來多汁又軟嫩，香味和肉汁都被鎖在肉中，肉不會太老也不會咬不動，值得拿到9分高分。

這個方法是否可以稱為舒肥見仁見智，而法式的真空低溫烹飪法是把食物放在真空容器內後用水煮熟，容器通常是密封袋。有別於傳統的煎法中，高溫會讓肉受熱不均，有的地方過熟有的地方太生，這個烹飪方式讓食材在穩定不變的溫度下熟度均勻，不會煮過頭，牛排能獲得剛好的軟嫩程度，還能藉由控制溫度達到自己想要的牛排熟度。

如果想要把這道菜提升到下一等級，可以把肉煮熟後再用熱鍋高溫快煎，讓表面焦糖化，就能享受如牛排館的美味牛排；這樣先煮再煎也能避免內部沒熟的窘境。

用玻璃瓶的真空低溫烹飪法煮牛排時，記得選用罐裝食品的瓶子，有金屬蓋可以密封罐子。

這道美味又不容易失手的牛排料理是周末放鬆夜晚的好選擇，不用擔心過熟或沒熟，簡單快速的方法讓人即使在家也像在高級餐廳用餐。

牛排

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