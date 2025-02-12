法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

法國名廚裴平的家傳雞湯麵，做來簡單又爽口。（取材自youtube@KQED）

現年89歲的名廚裴平(Jacques Pépin)1935年出生於法國，職業生涯曾擔任法國總統戴高樂的私人廚師。1959年移居美國，並在紐約頂級法國餐廳工作之餘，也從事烹飪教育和電視節目錄製。他撰寫多本暢銷的烹飪書籍，教會大家炒蛋、做法式鹹派、雞肉沙拉、烘焙蘋果等，個人臉書專頁有189萬追蹤者，堪稱歐美料理界的一代傳奇。

「parade.com」網站報導，名廚裴平曾經分享過一道從他的母親學到簡單又爽口的雞湯麵，由高湯做起到加青蔥、義式細麵，最後加起司收尾，當成快速午餐或簡易晚餐，再適合也不過。

這種雞湯麵烹飪法之簡單，任何人一看都會，也是裴平所說「長在我心」的家常料理，是他的媽媽發明的，他也傳承下去，現在他的女兒、孫女也都愛吃。

煮這種雞湯麵先由高湯入手。沒有高湯不成好湯，但有幾種選項。裴平由自製高湯開始，接下來加些肉湯而增味。他表示也可以用罐頭雞汁高湯；素食人士可以用蔬菜高湯。再來他會加鹽及胡椒兩種調味品，其數量多寡看你用的高湯而定。

第二步是添些綠意。裴平講過自己冰箱裡始終備有青蔥，其中有些放到沒那麼新鮮了，用在湯裡倒很合宜，他會切碎扔進濃湯裡；假如你湊巧有韭蔥，那也很適合加進去。

等麵湯煮到快滾，就可以加麵。裴平愛用義式細麵，也就是很細的加蛋麵條。但他表示，有剩下的米飯（有時他在當地的中餐廳買飯）也速配；如果沒有麵條，他就現蒸馬鈴薯泥加進去。他加大約兩盎司的義式細麵到湯裡，讓麵條煮到軟，通常耗時約5分鐘。

做雞肉麵湯超級簡單，但裴平煮的麵，秘訣藏在最後一個細節裡。他喜歡加進湯裡的一樣東西是起司，尤其是瑞士起司。他會刮起司條，捻一撮放在碗底，再把湯舀起來淋上去，他也會由菜園剪些香蔥加進去。這樣子裴平家的雞湯麵就大功告成了。